Fernandes kadro dışı kalan Ronaldo için konuştu: İçimizde saklıyoruz
İngiltere Premier Lig'de Manchester United'ın Tottenham'ı konuk ettiği maçta yedek oturan ve oyuna girmediği için bitiş düdüğünü beklemeden soyunma odasına giden Ronaldo kadro dışı kalmıştı. Portekizli yıldız ismin geleceği merak edilirken takım arkadaşı Fernandes'ten açıklama geldi.
FERNANDES: İÇİMİZDE SAKLIYORUZ
BT Sport'a konuşan Fernandes, , "Konuşmak istemiyorum. Bunu asla konuşmuyoruz, onu içimizde saklıyoruz" ifadelerini kullandı. Sözlerine devam eden Portekizli isim "Bunu içeride halletmemiz gerekiyor ve kimsenin ne istediğimizi veya ne düşündüğümüzü bilmesi gerekmiyor. Cristiano da dahil herkes için en önemli şey, takımın kazanması. Bunun dışındaki şeyler önemli değil" dedi.
İDMANI TEK BAŞINA YAPTI
Cristiano Ronaldo, Manchester United tarafından kadro dışı bırakılması sonrası bireysel çalışmaları için dün ilk kez Manchester United tesislerine gitti. Portekizli yıldızın arabasında başka birisi olmadan tek başına antrenmana gelmesi dikkat çekti. The Sun'da yer alan haberde; Cristiano Ronaldo'nun bireysel olarak geldiği antrenman sonrası yine tek başına tesisleri terk ettiği aktarıldı.
NE OLMUŞTU?
Cristiano Ronaldo için bardağı taşıran damla Tottenham maçında oldu. Erik ten Hag, 40'ıncı dakikada ısınmak için kenara gönderdiği 37 yaşındaki yıldıza forma şansı vermedi. Cristiano Ronaldo, 90'ıncı dakikada takım arkadaşlarını beklemeden ve maç daha bitmeden soyunma odasına gitti. Portekizli futbolcu daha sonra takım arkadaşlarını beklemeden stadyumdan ayrıldı.
Kırmızı Şeytanlar'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Cristiano Ronaldo, Chelsea ile oynayacağımız maçın kadrosunda yer almayacak. Onun haricindeki tüm takım, tüm odağıyla sıradaki maçımıza hazırlanmaya devam edecek" ifadeleri kullanıldı.
Video Haberler
- Tropikal Meyve Festivali yarışmalarla devam etti
- Ölüme davetiye çıkardı
- Diyarbakır’da uçuşlara sis engeli
- Mücadeleci bir baroya ihtiyaç var
- 'Öğrenilmiş çaresizliği aşacağız'
- Mısır tarlasına inen kartal ve akbaşlar böyle karşılaştı
- 2023 doğumları için çalışmalara başlandı
- Şehir stresinden işte böyle kurtuldular
- O anlar saniye saniye kamerada
- Uludağ'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
En Çok Okunan Haberler
-
- 51 yıldır tek bir şey satamadı!
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan’a olay yanıt
- Kurtuluşu da çöküşü gibi...
- Kar yağışı için saat verildi
- Yeni 'mücadele' arkadaşlarını iyi tanı Çelebi!
- 'AKP’den kopuşları' eleştirdi; anında sildi
- İstanbul'da ünlü modele cinsel saldırı
- Tarihçilerden Ünal'a sert tepki
- Putin'in sağlığı ile ilgili bomba iddia
- HDP'den 6'lı masa açıklaması