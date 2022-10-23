Fernandes kadro dışı kalan Ronaldo için konuştu: İçimizde saklıyoruz

FERNANDES: İÇİMİZDE SAKLIYORUZ

BT Sport'a konuşan Fernandes, , "Konuşmak istemiyorum. Bunu asla konuşmuyoruz, onu içimizde saklıyoruz" ifadelerini kullandı. Sözlerine devam eden Portekizli isim "Bunu içeride halletmemiz gerekiyor ve kimsenin ne istediğimizi veya ne düşündüğümüzü bilmesi gerekmiyor. Cristiano da dahil herkes için en önemli şey, takımın kazanması. Bunun dışındaki şeyler önemli değil" dedi.