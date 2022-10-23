Fernandes kadro dışı kalan Ronaldo için konuştu: İçimizde saklıyoruz

cumhuriyet.com.tr
23 Ekim 2022 Pazar, 17:06
<p>İngiltere Premier Lig'de Manchester United'ın Tottenham'ı konuk ettiği maçta yedek oturan ve oyuna girmediği için bitiş düdüğünü beklemeden soyunma odasına giden Ronaldo kadro dışı kalmıştı. Portekizli yıldız ismin geleceği merak edilirken takım arkadaşı Fernandes'ten açıklama geldi.</p>

İngiltere Premier Lig'de Manchester United'ın Tottenham'ı konuk ettiği maçta yedek oturan ve oyuna girmediği için bitiş düdüğünü beklemeden soyunma odasına giden Ronaldo kadro dışı kalmıştı. Portekizli yıldız ismin geleceği merak edilirken takım arkadaşı Fernandes'ten açıklama geldi.

<p><strong>FERNANDES: İÇİMİZDE SAKLIYORUZ</strong></p> <p><strong>BT Sport'</strong>a konuşan Fernandes, , "Konuşmak istemiyorum. Bunu asla konuşmuyoruz, onu içimizde saklıyoruz" ifadelerini kullandı. Sözlerine devam eden Portekizli isim "Bunu içeride halletmemiz gerekiyor ve kimsenin ne istediğimizi veya ne düşündüğümüzü bilmesi gerekmiyor. Cristiano da dahil herkes için en önemli şey, takımın kazanması. Bunun dışındaki şeyler önemli değil" dedi.</p>

FERNANDES: İÇİMİZDE SAKLIYORUZ

BT Sport'a konuşan Fernandes, , "Konuşmak istemiyorum. Bunu asla konuşmuyoruz, onu içimizde saklıyoruz" ifadelerini kullandı. Sözlerine devam eden Portekizli isim "Bunu içeride halletmemiz gerekiyor ve kimsenin ne istediğimizi veya ne düşündüğümüzü bilmesi gerekmiyor. Cristiano da dahil herkes için en önemli şey, takımın kazanması. Bunun dışındaki şeyler önemli değil" dedi.

<p><strong>İDMANI TEK BAŞINA YAPTI</strong></p> <p>Cristiano Ronaldo, Manchester United tarafından kadro dışı bırakılması sonrası bireysel çalışmaları için dün ilk kez Manchester United tesislerine gitti. Portekizli yıldızın arabasında başka birisi olmadan tek başına antrenmana gelmesi dikkat çekti. The Sun'da yer alan haberde; Cristiano Ronaldo'nun bireysel olarak geldiği antrenman sonrası yine tek başına tesisleri terk ettiği aktarıldı.</p>

İDMANI TEK BAŞINA YAPTI

Cristiano Ronaldo, Manchester United tarafından kadro dışı bırakılması sonrası bireysel çalışmaları için dün ilk kez Manchester United tesislerine gitti. Portekizli yıldızın arabasında başka birisi olmadan tek başına antrenmana gelmesi dikkat çekti. The Sun'da yer alan haberde; Cristiano Ronaldo'nun bireysel olarak geldiği antrenman sonrası yine tek başına tesisleri terk ettiği aktarıldı.

<p><strong>NE OLMUŞTU?</strong></p> <p>Cristiano Ronaldo için bardağı taşıran damla Tottenham maçında oldu. Erik ten Hag, 40'ıncı dakikada ısınmak için kenara gönderdiği 37 yaşındaki yıldıza forma şansı vermedi. Cristiano Ronaldo, 90'ıncı dakikada takım arkadaşlarını beklemeden ve maç daha bitmeden soyunma odasına gitti. Portekizli futbolcu daha sonra takım arkadaşlarını beklemeden stadyumdan ayrıldı.</p>

NE OLMUŞTU?

Cristiano Ronaldo için bardağı taşıran damla Tottenham maçında oldu. Erik ten Hag, 40'ıncı dakikada ısınmak için kenara gönderdiği 37 yaşındaki yıldıza forma şansı vermedi. Cristiano Ronaldo, 90'ıncı dakikada takım arkadaşlarını beklemeden ve maç daha bitmeden soyunma odasına gitti. Portekizli futbolcu daha sonra takım arkadaşlarını beklemeden stadyumdan ayrıldı.

<p>Kırmızı Şeytanlar'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, <em><strong>"Cristiano Ronaldo, Chelsea ile oynayacağımız maçın kadrosunda yer almayacak. Onun haricindeki tüm takım, tüm odağıyla sıradaki maçımıza hazırlanmaya devam edecek"</strong></em> ifadeleri kullanıldı.</p>

Kırmızı Şeytanlar'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Cristiano Ronaldo, Chelsea ile oynayacağımız maçın kadrosunda yer almayacak. Onun haricindeki tüm takım, tüm odağıyla sıradaki maçımıza hazırlanmaya devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

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