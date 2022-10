Manchester United'da Ronaldo krizinde yeni gelişme! Kadro dışı kaldı, açıklama geldi

20 Ekim 2022 Perşembe, 23:33

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da Cristiano Ronaldo krizi konusunda yeni gelişmeler yaşandı. Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo, Tottenham maçına beklendiği gibi yedek kulübesinde başlamıştı. Teknik direktör Erik ten Hag, Portekizli futbolcuyu 40. dakikada ısınmaya gönderdi ancak müsabakanın kalanında oyuna almamıştı.

İkinci yarıda oyuna girmeyi bekleyen deneyimli futbolcu, beklediği karar gelmeyince gerilmişti. Deneyimli oyuncu, 89 dakikaya kadar yedek kulübesinde oturdu ancak oyuna dahil olamayınca sinirlendi müsabakanın bitmesini beklemeden soyunma odasına gitmişti.

Manchester United'dan konuyla ilgili beklenen açıklama resmen geldi. Premier Lig ekibi, Portekizli yıldızın Chelsea maçının kadrosunda olmayacağını duyurdu.

Açıklamada; "Cristiano Ronaldo, Chelsea ile oynayacağımız maçın kadrosunda yer almayacak. Onun haricindeki tüm takım, tüm odağıyla sıradaki maçımıza hazırlanmaya devam edecek" ifadeleri yer aldı.

CRISTIANO RONALDO'DAN AÇIKLAMA

Manchester United'ın kararı hakkında açıklama yapan Cristiano Ronaldo ise şu ifadeleri kullandı:

"Kariyerim boyunca yaptığım gibi; takım arkadaşlarıma ve hocalarıma saygı göstererek oynadım. Bu değişmedi. Ben değişmedim. Son 20 yıldır aynı insan ve aynı profesyonelim. Gençken, benden yaşlı ve tecrübeli oyuncular, benim için her zaman önemliydi. Şimdi ben de, temsil ettiğim tüm takımlarda gençlere örnek olmaya çalışıyorum. Ne yazık ki bu her zaman mümkün olmuyor ve o anın sıcaklığıyla en iyi örneği gösteremiyoruz. Şu anda Carrington'da çok çalışmaya devam etmem, takım arkadaşlarıma destek olmam ve her türlü maça hazır olmam gerektiğini hissediyorum. Baskıya boyun eğmek, bir seçenek değil. Hiç de olmadı. Burası Manchester United ve biz, birlik olmalıyız. Yakında, yeniden birlikte olacağız."