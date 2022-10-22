Galatasaray'dan Cristiano Ronaldo ve Memphis Depay açıklaması!

22 Ekim 2022 Cumartesi, 17:09

Galatasaray'dan, Cristiano Ronaldo ve Memphis Depay için açıklama geldi.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, son dönemde takımla adı geçen iki futbolcu ile ilgilenilmediği aktarıldı.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde;

"Son dönemde bazı medya kuruluşlarında yer alan kulübümüzün Cristiano Ronaldo ve Memphis Depay ile ilgilendiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüzün iki oyuncuyla da ilgisi veya girişimi yoktur."