Fiorentina - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 14. hafta erteleme maçında deplasmanda Fiorentina ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da heyecan sürüyor.
Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, deplasmanda Raffaele Palladino'nun ekibi Fiorentina ile karşılaşacak.
FİORENTİNA - İNTER MAÇI SAAT KAÇTA?
Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
FİORENTİNA - İNTER MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Daniele Doveri'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Edoardo Bove'nin saha ortasında rahatsızlanması nedeniyle 14. haftada oynanması gereken bu mücadele ertelenmişti.
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