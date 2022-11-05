Flamengo'dan Jorge Jesus için açıklama

cumhuriyet.com.tr
05 Kasım 2022 Cumartesi, 16:48
<p>Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus için Brezilya'dan bir açıklama geldi. Portekizli teknik direktörün eski çalıştırdığı kulüplerden biri olan Flamengo'da başkan Rodolfo Landim, Jesus hakkında konuştu. </p>

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus için Brezilya'dan bir açıklama geldi. Portekizli teknik direktörün eski çalıştırdığı kulüplerden biri olan Flamengo'da başkan Rodolfo Landim, Jesus hakkında konuştu. 

<p><strong>Sporx</strong>'in aktardığına göre Landim, mevcut teknik direktörleri Dorival Junior'in ayrılması durumunda Jesus'u yeniden düşünebileceklerini söyledi.</p>

Sporx'in aktardığına göre Landim, mevcut teknik direktörleri Dorival Junior'in ayrılması durumunda Jesus'u yeniden düşünebileceklerini söyledi.

<p>Landim, "Jesus'a karşı bir kızgınlık yok. Flamengo için bu kadar önemli olan birine nasıl kızgın olabilirim? Portekiz'e dönmeye karar verdiği bir an geldi, bizimle konuştu ve bunu aile sorunları nedeniyle yaptığını söyledi. Flamengo ile yapılan sözleşmeye uydu. Jesus'tan sonra kimi getirsek, çok büyük bir risk alacaktık. Elimizden geleni yaptık. Jesus gittiğinde bir anda ortada kaldık. Hızlıca bir teknik direktör getirmeye çalıştık ve seçimimizden çok memnun kalmadık" dedi.</p>

Landim, "Jesus'a karşı bir kızgınlık yok. Flamengo için bu kadar önemli olan birine nasıl kızgın olabilirim? Portekiz'e dönmeye karar verdiği bir an geldi, bizimle konuştu ve bunu aile sorunları nedeniyle yaptığını söyledi. Flamengo ile yapılan sözleşmeye uydu. Jesus'tan sonra kimi getirsek, çok büyük bir risk alacaktık. Elimizden geleni yaptık. Jesus gittiğinde bir anda ortada kaldık. Hızlıca bir teknik direktör getirmeye çalıştık ve seçimimizden çok memnun kalmadık" dedi.

<p>Landim, kulübün mevcut teknik direktörü Dorival Junior için de konuştu. Brezilya ekibinin başkanı, "Sözleşme süresi şimdi sona eriyor. Bizim düşüncemiz, onunla görüşmelere başlamak. Çalışmasından memnunuz ama onunla konuşmalıyız. Brezilya Milli Takımı'na gitme ihtimali var mı, bilmiyorum. Sanırım böyle bir durum varsa, karar vermek zorunda kalacak. Önceliğimiz onunla devam etmek. Eğer olmazsa, Jorge Jesus ve kriterlerimizi karşılayan başka bir teknik direktör arayacağız" diye konuştu.</p>

Landim, kulübün mevcut teknik direktörü Dorival Junior için de konuştu. Brezilya ekibinin başkanı, "Sözleşme süresi şimdi sona eriyor. Bizim düşüncemiz, onunla görüşmelere başlamak. Çalışmasından memnunuz ama onunla konuşmalıyız. Brezilya Milli Takımı'na gitme ihtimali var mı, bilmiyorum. Sanırım böyle bir durum varsa, karar vermek zorunda kalacak. Önceliğimiz onunla devam etmek. Eğer olmazsa, Jorge Jesus ve kriterlerimizi karşılayan başka bir teknik direktör arayacağız" diye konuştu.

<p>68 yaşındaki Jesus, 1 Haziran 2019-17 Temmuz 2020 arasında Flamengo'da görev yapmıştı.</p>

68 yaşındaki Jesus, 1 Haziran 2019-17 Temmuz 2020 arasında Flamengo'da görev yapmıştı.

<p>Portekizli teknik direktörün, Fenerbahçe ile sözleşmesi ise sezon sonunda sona eriyor.</p>

Portekizli teknik direktörün, Fenerbahçe ile sözleşmesi ise sezon sonunda sona eriyor.

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