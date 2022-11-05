Flamengo'dan Jorge Jesus için açıklama

Landim, "Jesus'a karşı bir kızgınlık yok. Flamengo için bu kadar önemli olan birine nasıl kızgın olabilirim? Portekiz'e dönmeye karar verdiği bir an geldi, bizimle konuştu ve bunu aile sorunları nedeniyle yaptığını söyledi. Flamengo ile yapılan sözleşmeye uydu. Jesus'tan sonra kimi getirsek, çok büyük bir risk alacaktık. Elimizden geleni yaptık. Jesus gittiğinde bir anda ortada kaldık. Hızlıca bir teknik direktör getirmeye çalıştık ve seçimimizden çok memnun kalmadık" dedi.