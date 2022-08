Francesco Totti'nin eşi, efsane futbolcuyu aldattı! Telefonunda mesajları yakaladı

"Evliliğimizde yaşadığımız krizleri aşmaya çalıştım ama bugün acı da olsa ayrılık seçiminin kaçınılmaz olduğunu anlıyorum. Son aylarda söylediğim ve yaptığım her şey çocuklarımızı ve onların geleceğini korumak içindi. Bu her zaman hayatımın mutlak önceliği olmaya devam edecek. Üç harika çocuğumuzun büyüme sürecinde Ilary’ye yakın olmaya devam edeceğim ve ona her zaman saygı duyacağım. Mahremiyetimize ve özellikle de çocuklarımızın huzuruna sonsuz saygı duyuyorum."