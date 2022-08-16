Francesco Totti'nin eşi, efsane futbolcuyu aldattı! Telefonunda mesajları yakaladı

cumhuriyet.com.tr
16 Ağustos 2022 Salı, 09:48
<p>İtalyan futbolunun efsane ismi Francesco Totti ve 20 yıldır birlikte olduğu TV sunucusu Ilary Blasi’nin biten evlilikleri ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.</p>

İtalyan futbolunun efsane ismi Francesco Totti ve 20 yıldır birlikte olduğu TV sunucusu Ilary Blasi’nin biten evlilikleri ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

<p><strong>TEMMUZ AYINDA BOŞANMIŞLARDI</strong></p> <p>13 Temmuz’da yaptıkları açıklamayla evliliklerini sonlandırdıklarını duyuran çift resmen boşanmıştı. İtalyan basını bu ayrılığın perde arkasında bir aldatma hikayesi olduğunu yazdı.</p>

TEMMUZ AYINDA BOŞANMIŞLARDI

13 Temmuz’da yaptıkları açıklamayla evliliklerini sonlandırdıklarını duyuran çift resmen boşanmıştı. İtalyan basını bu ayrılığın perde arkasında bir aldatma hikayesi olduğunu yazdı.

<p><strong>TELEFONUNDA MESAJLAR YAKALADI</strong></p> <p><strong>Corriere della Sera</strong> gazetesi İtalyan model Ilary Blasi’nin, 3 çocuğunun babası ve 20 yıllık eşi Francesco Totti’yi kişisel antrenörü ile aldattığını iddia etti.</p>

TELEFONUNDA MESAJLAR YAKALADI

Corriere della Sera gazetesi İtalyan model Ilary Blasi’nin, 3 çocuğunun babası ve 20 yıllık eşi Francesco Totti’yi kişisel antrenörü ile aldattığını iddia etti.

<p>Roma efsanesi Totti’nin bir süredir şüphelendiği eşinin telefonunda kişisel antrenörü Cristiano Iovino ile olan uygunsuz mesajları bulması sonrası Blasi’den boşandığı öne sürüldü. Francesco Totti ve Ilary Blasi arasındaki evliliği bitiren dönüm noktasının Cristiano Iovino olduğu belirtiliyor.</p>

Roma efsanesi Totti’nin bir süredir şüphelendiği eşinin telefonunda kişisel antrenörü Cristiano Iovino ile olan uygunsuz mesajları bulması sonrası Blasi’den boşandığı öne sürüldü. Francesco Totti ve Ilary Blasi arasındaki evliliği bitiren dönüm noktasının Cristiano Iovino olduğu belirtiliyor.

<p><strong>Corriere’nin iddiasına göre</strong>; 45 yaşındaki Francesco Totti, ayın 15 gününü Milano’da çalışmak için geçiren 41 yaşındaki eşi Ilary Blasi’nin sık sık Cristiano Iovino ile vakit geçirmesinden rahatsızlık duydu.</p>

Corriere’nin iddiasına göre; 45 yaşındaki Francesco Totti, ayın 15 gününü Milano’da çalışmak için geçiren 41 yaşındaki eşi Ilary Blasi’nin sık sık Cristiano Iovino ile vakit geçirmesinden rahatsızlık duydu.

<p><strong>‘ONA HER ZAMAN SAYGI DUYACAĞIM’</strong></p> <p>Daha sonra Totti, cep telefonunda bulduğu mesajlaşmalarla bu ilişkiyi bitirme kararı aldı. İtalya’da ortaya atılan bu ihanet haberi gündem olurken taraflardan konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.</p>

‘ONA HER ZAMAN SAYGI DUYACAĞIM’

Daha sonra Totti, cep telefonunda bulduğu mesajlaşmalarla bu ilişkiyi bitirme kararı aldı. İtalya’da ortaya atılan bu ihanet haberi gündem olurken taraflardan konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

<p>Totti temmuz ayında yaptığı boşanma açıklamasında eski eşine saygı duymaya devam edeceğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:</p>

Totti temmuz ayında yaptığı boşanma açıklamasında eski eşine saygı duymaya devam edeceğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

<p>"Evliliğimizde yaşadığımız krizleri aşmaya çalıştım ama bugün acı da olsa ayrılık seçiminin kaçınılmaz olduğunu anlıyorum. Son aylarda söylediğim ve yaptığım her şey çocuklarımızı ve onların geleceğini korumak içindi. Bu her zaman hayatımın mutlak önceliği olmaya devam edecek. Üç harika çocuğumuzun büyüme sürecinde Ilary’ye yakın olmaya devam edeceğim ve ona her zaman saygı duyacağım. Mahremiyetimize ve özellikle de çocuklarımızın huzuruna sonsuz saygı duyuyorum."</p>

"Evliliğimizde yaşadığımız krizleri aşmaya çalıştım ama bugün acı da olsa ayrılık seçiminin kaçınılmaz olduğunu anlıyorum. Son aylarda söylediğim ve yaptığım her şey çocuklarımızı ve onların geleceğini korumak içindi. Bu her zaman hayatımın mutlak önceliği olmaya devam edecek. Üç harika çocuğumuzun büyüme sürecinde Ilary’ye yakın olmaya devam edeceğim ve ona her zaman saygı duyacağım. Mahremiyetimize ve özellikle de çocuklarımızın huzuruna sonsuz saygı duyuyorum."

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