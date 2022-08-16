Francesco Totti'nin eşi, efsane futbolcuyu aldattı! Telefonunda mesajları yakaladı
"Evliliğimizde yaşadığımız krizleri aşmaya çalıştım ama bugün acı da olsa ayrılık seçiminin kaçınılmaz olduğunu anlıyorum. Son aylarda söylediğim ve yaptığım her şey çocuklarımızı ve onların geleceğini korumak içindi. Bu her zaman hayatımın mutlak önceliği olmaya devam edecek. Üç harika çocuğumuzun büyüme sürecinde Ilary’ye yakın olmaya devam edeceğim ve ona her zaman saygı duyacağım. Mahremiyetimize ve özellikle de çocuklarımızın huzuruna sonsuz saygı duyuyorum."
Video Haberler
- Dolar/TL TCMB faiz kararına odaklandı
- Kurye, motosiklet çalmaya çalışan hırsızın üzerine uçtu
- Şile'de duraktaki taksiciye saldırı!
- Fethiye’de paraşütler birbirine dolaştı: 4 yaralı
- Kamyonun düştüğü baraka Ergün Penbe'nin babasının çıktı
- 'Acaba ona oynanan bir oyun mu bu, arkasındayız'
- Sümela Manastırı'nda 9'uncu ayin
- Dans eden temizlik işçisi Kıraç konserinde
- İndirim gelmedi, müdürler gitti
- Pazarcılar pahalılığı tane hesabıyla anlattı
En Çok Okunan Haberler
-
- Finlandiya Başbakanı'nın elbisesinin fiyatı gündem oldu
- 'Acaba ona oynanan bir oyun mu bu, arkasındayız'
- 'Duyduğum en çılgın adaylık senaryosu...'
- İndirim gelmedi, müdürler gitti
- İran'dan Salman Rüşdi açıklaması
- Metro İstanbul'dan 'sefer iptali' açıklaması
- Beklenen akaryakıt zammı kesinleşti!
- 'Kıyamam ben sana'
- Kılıçdaroğlu'ndan 'indirim' tepkisi
- Soyundu, tekbir getirdi, bomba var dedi