Spor Toto Süper Lig'de görünüm
Spor Toto Süper Lig'de haftanın en farklı galibiyetini Kasımpaşa'yı deplasmanda 6-0 mağlup eden Fenerbahçe elde etti.
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ikinci haftası bugün oynanan iki maçla tamamlandı.
Haftanın son maçında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı deplasmanda 6-0 mağlup ederek haftanın en farklı galibiyetine imza attı.
Trabzonspor, Atakaş Hatayspor'u tek golle mağlup ederek 3 puanı alırken, Galatasaray bu sezon taraftarıyla ilk buluştuğu maçta Bitexen Giresunspor'a 1-0 yenildi.
Beşiktaş ise 3-0 öne geçtiği maçta Corendon Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldı.
Maçların sona ermesinin ardından 6'şar puanı bulunan iki ekipten Adana Demirspor averajla haftayı lider tamamlarken, Trabzonspor ikinci basamakta yer aldı.
HAFTANIN SONUÇLARI
Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: 1-0
Yukatel Kayserispor-İstanbulspor: 1-0
Galatasaray-Bitexen Giresunspor: 0-1
Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor: 3-0
HangiKredi Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor: 0-1
Gaziantep FK-MKE Ankaragücü: 1-0
Corendon Alanyaspor-Beşiktaş: 3-3
Arabam.com Konyaspor-Medipol Başakşehir: 0-0
Kasımpaşa-Fenerbahçe: 0-6
Puan durumu
Takımlar O G B M A Y Av. Puan
1.ADANA DEMİRSPOR 2 2 0 0 6 2 4 6
2.TRABZONSPOR 2 2 0 0 3 0 3 6
3.FENERBAHÇE 2 1 1 0 9 3 6 4
4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 2 1 1 0 4 0 4 4
5.CORENDON ALANYASPOR 2 1 1 0 7 5 2 4
6.BEŞİKTAŞ 2 1 1 0 4 3 1 4
7.GAZİANTEP FK 2 1 1 0 2 1 1 4
8.BITEXEN GİRESUNSPOR 2 1 0 1 3 3 0 3
9.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 2 1 0 1 1 1 0 3
10.GALATASARAY 2 1 0 1 1 1 0 3
11.YUKATEL KAYSERİSPOR 2 1 0 1 1 1 0 3
12.ARABAM.COM KONYASPOR 2 0 2 0 0 0 0 2
13.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR 2 0 1 1 3 4 -1 1
14.MKE ANKARAGÜCÜ 2 0 1 1 0 1 -1 1
15.DEMİR GRUP SİVASSPOR 2 0 1 1 1 4 -3 1
16.ATAKAŞ HATAYSPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
17.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 1 0 0 1 2 4 -2 0
18.İSTANBULSPOR 2 0 0 2 0 3 -3 0
19.KASIMPAŞA 2 0 0 2 0 10 -10 0
3. HAFTANIN PROGRAMI
19 Ağustos Cuma:
21.00 HangiKredi Ümraniyespor-Galatasaray (Stadı henüz açıklanmadı)
20 Ağustos Cumartesi:
19.15 Bitexen Giresunspor-Kasımpaşa (Çotanak)
19.15 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK (Yeni Hatay)
21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor (Corendon Airlines Park Antalya)
21 Ağustos Pazar:
19.15 Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)
21.45 Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük (Vodafone Park)
22 Ağustos Pazartesi:
19.15 Demir Grup Sivasspor-Corendon Alanyaspor (Sivas 4 Eylül)
19.15 İstanbulspor-Arabam.com Konyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
21.45 Fenerbahçe-Adana Demirspor (Ülker)
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