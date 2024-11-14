Fransa - İsrail maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Fransa, UEFA Uluslar Ligi 5. haftasında sahasında İsrail ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22.45'te başlayacak.
UEFA Uluslar Ligi heyecanı devam ediyor.
Didier Deschamps yönetimindeki Fransa, sahasında Ran Ben Shimon'un ekibi İsrail ile karşı karşıya gelecek.
FRANSA - İSRAİL MAÇI SAAT KAÇTA?
Stade de France'da oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak.
FRANSA - İSRAİL MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Tobias Stieler'in yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan şifreli bir şekilde yayımlanacak.
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