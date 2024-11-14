Fransa - İsrail maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fransa - İsrail maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fransa, UEFA Uluslar Ligi 5. haftasında sahasında İsrail ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22.45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
14 Kasım 2024 Perşembe, 12:01
Fransa - İsrail maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi heyecanı devam ediyor.

Fransa - İsrail maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Didier Deschamps yönetimindeki Fransa, sahasında Ran Ben Shimon'un ekibi İsrail ile karşı karşıya gelecek.

Fransa - İsrail maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

FRANSA - İSRAİL MAÇI SAAT KAÇTA?

Stade de France'da oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak.

Fransa - İsrail maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

FRANSA - İSRAİL MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Tobias Stieler'in yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan şifreli bir şekilde yayımlanacak.

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