Kenan Yıldız'dan A Milli Takım'a kötü haber!

A Milli Takım'ın İzlanda ile oynadığı maçta sarı kart gören Kenan Yıldız, Galler maçında cezalı duruma düştü.

Kenan Yıldız'dan A Milli Takım'a kötü haber!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.10.2024 - 23:19

İzlanda ile karşılaşan A Milli Takım'a kötü bir haber geldi.

Milli Takım'da Kenan Yıldız, 56. dakikada hakeme itirazları sonrası sarı kart gördü.

Genç futbolcu, bu sarı kartla cezalı duruma düştü. Kenan Yıldız, Galler maçında forma giyemeyecek.


Etiketler: #A Milli Takım #Galler #İzlanda #Kenan Yıldız

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