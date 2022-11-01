Fransızlardan çarpıcı iddia: Süper Lig ekibinden Cengiz Ünder hamlesi
Galatasaray, iddiaya göre Marsilya'nın gözden çıkardığı ve kulüp aradığı Cengiz Ünder için temaslara başladı.
LONGORIA KULÜP ARIYOR
Fransız news365.fr'nin haberine göre; Marsilya Başkanı Pablo Longoria, kulübün sahibi Frank McCourt'un istediği tasarrufları sağlamak için harekete geçti. Sezon başında göreve gelen teknik direktör Igor Tudor'un görev vermediği Cengiz Ünder'den para kazanmak ve maaşını bütçeden çıkarmak için transfer arayışlarına başladı.
'İLERİ' SEVİYEDE GÖRÜŞMELER
Pablo Longoria'nın bu gelişme üzerine Galatasaray ile masaya oturduğu ve transfer için 'ileri' seviyede görüşmeler yaptığı kaydedildi.
"GÖRÜŞMELER İYİ GİDİYOR"
Haberde iki kulüp arasındaki müzakerelerin çok iyi gittiği vurgulanırken, transferin bonservisle biteceği kaydedildi. Cengiz Ünder'in de transfere sıcak baktığı kaydedildi.
MENAJERLERİ DOĞRULADI
news365.fr'ye konuşan Cengiz Ünder'in menajerlik şirketi, büyük Türk kulüpleriyle devam eden görüşmeleri kabul etti.
3'LÜ SİSTEM CENGİZ'İ VURDU
Geçen sezon Marsilya formasıyla 47 maça çıkıp 13 gol 6 asist rakamları yakalayan 25 yaşındaki Cengiz Ünder, bu sezon 17 maçta 625 dakika bulup 1 asist yapabildi. Cengiz'in düşen sürelerinde Marsilya'nın geçen sene oynadığı 4-2-3-1 ve 4-3-3 sisteminden vazgeçip, Igor Tudor ile 3'lü savunmaya dönmesi olduğu belirtildi.
CENGİZ'İN TRANSFER GEÇMİŞİ
Altınordu altyapısından yetişen ve 2016 yazında 4.8 milyon Euro karşılığında Başakşehir'e, 2017 yazında ise 14.25 milyon Euro karşılığı Roma'ya, 2020/21'de Leicester'da geçen kiralık döneminin ardından ise 2021 yazında 8.4 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla Marsilya'ya transfer oldu.
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