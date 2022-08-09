Murat Sancak'tan Adana Demirspor taraftarına isyan: Bu kişileri ayıklamak...

09 Ağustos 2022 Salı, 10:22

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Adanaspor deplasmanda Giresunpor ile karşılaştı. Mücadeleden 3-2 galip ayrılan konuk ekipte golleri Gökhan İnler, Younes Belhanda ve Henry Onyekuru kaydetti. Ev sahibi ekip ise Borja Sainz ve Rahmetullah Berişbek ile karşılık verdi.

Mücadelenin ardından Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Sancak, Giresunspor deplasmanında Adana Demirsporlu bazı taraftarların 'Giresun' şehir tabelasına zarar verdiğinden şikayet etti ve şu ifadeleri kullandı:

"Giresun deplasmanından 3 puanla döndük, ama maalesef kendini bilmez ve takımına ihanet eden, birkaç kişi oldu, bu ve buna benzer olay yapan kişileri aramızdan ayıklamak, herkesin görevi, dost şehrimizin isim tabelasına yapılanlar, kabul edilemez. Giresunlu dostlarımızdan özür dileriz"