Fulham - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fulham - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında deplasmanda Fulham ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
26 Ocak 2025 Pazar, 12:46
Fulham - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig'de 23. hafta heyecanı yaşanıyor.

Fulham - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ruben Amorim yönetimindeki Manchester United, deplasmanda Marco Silva'nın ekibi Fulham ile karşılaşacak.

Fulham - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FULHAM - MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?

Craven Cottage Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'da başlayacak.

Fulham - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FULHAM - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.

manchester united fulham İngiltere Premier Lig

En Çok Okunan Haberler