Fulham - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında deplasmanda Fulham ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
Premier Lig'de 23. hafta heyecanı yaşanıyor.
Ruben Amorim yönetimindeki Manchester United, deplasmanda Marco Silva'nın ekibi Fulham ile karşılaşacak.
FULHAM - MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?
Craven Cottage Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'da başlayacak.
FULHAM - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.
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