Futbolun tahtında kim var? Ballon d'Or Ödülünü en çok kazanan 10 oyuncu

Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Ballon d'Or, her yıl dünyanın en iyi futbolcusuna verilir. Bu ödül, futbolculardaki üstün yetenekleri, katkıları ve başarıları tanımak için verilir. Yıllar içinde birçok ünlü futbolcu bu ödülü kazanmıştır. İşte Ballon d’Or ödülünü en çok kazanmış 10 futbolcu...