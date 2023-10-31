Futbolun tahtında kim var? Ballon d'Or Ödülünü en çok kazanan 10 oyuncu
Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Ballon d'Or, her yıl dünyanın en iyi futbolcusuna verilir. Bu ödül, futbolculardaki üstün yetenekleri, katkıları ve başarıları tanımak için verilir. Yıllar içinde birçok ünlü futbolcu bu ödülü kazanmıştır. İşte Ballon d’Or ödülünü en çok kazanmış 10 futbolcu...
1. Lionel Messi - 8 Kez:
Lionel Messi, Ballon d'Or ödülünü 7 kez kazanarak rekoru elinde bulunduruyor. Messi, bu ödülü 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 ve 2021 ve 2023 yıllarında kazandı. Bu başarı, onun futbol tarihindeki en büyük oyunculardan biri olarak kabul edilmesini sağlıyor.
2. Cristiano Ronaldo - 5 Kez:
Cristiano Ronaldo, Ballon d'Or ödülünü 5 kez kazanarak Messi'nin ardından gelir. 2008, 2013, 2014, 2016 ve 2017 yıllarında bu prestijli ödülü kazandı. Ronaldo, kariyeri boyunca dikkat çekici bir istikrarla oynayarak bu başarıları elde etti.
3. Michel Platini - 3 Kez:
Michel Platini, Ballon d'Or'ı üç kez kazanan diğer bir ünlü futbolcudur. 1983, 1984 ve 1985 yıllarında bu ödülü kazanan Platini, Fransız futbolunun büyük isimlerinden biridir.
4. Johan Cruyff - 3 Kez:
Hollandalı futbol efsanesi Johan Cruyff, 1971, 1973 ve 1974 yıllarında Ballon d'Or ödülünü üç kez kazandı. Oyun tarzı ve liderlik yetenekleri ile tanınır.
5. Marco van Basten - 3 Kez:
Hollandalı golcü Marco van Basten, 1988, 1989 ve 1992 yıllarında Ballon d'Or'ı kazandı. Van Basten, özellikle Milan'da gösterdiği performansla hafızalarda kaldı.
6. Franz Beckenbauer - 2 Kez:
Alman futbolunun büyük isimlerinden Franz Beckenbauer, 1972 ve 1976 yıllarında Ballon d'Or ödülünü kazandı. Beckenbauer, savunma oyuncusu olarak bu ödülü kazanan nadir futbolculardan biridir.
7. Kevin Keegan - 2 Kez:
İngiliz futbolcu Kevin Keegan, 1978 ve 1979 yıllarında Ballon d'Or ödülünü kazandı. Kariyeri boyunca Liverpool ve Hamburg gibi önemli kulüplerde başarılar elde etti.
8. Ronaldo - 2 Kez:
Santrafor denince akla gelen ilk isimlerden olan efsane isim kariyerinde çok büyük başarılar elde etti. Ballon d’Or ödülünü 1997 ve 2002 yıllarında kazandı.
9. Alfredo Di Stéfano - 2 Kez:
Arjantin asıllı İspanyol futbolcu Alfredo Di Stéfano, 1957 ve 1959 yıllarında Ballon d'Or'ı kazandı. O, Real Madrid'de oynarken büyük bir etki yarattı.
10. Karl-Heinz Rummenigge - 2 Kez:
Alman futbolcu Karl-Heinz Rummenigge, 1980 ve 1981 yıllarında Ballon d'Or ödülünü kazandı. Bayern Münih'te ve Inter Milan'da etkileyici kariyeriyle bu ödülü hak etti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sıra geldi üstlerine çökmeye!
- 'Pez...nkler' ifadesine sahip çıktı!
- Emine öğretmen gözaltına alındı
- Afyonkarahisar'daki 29 Ekim gösterisine inceleme
- Ev ve araba satışında o dönem kapanıyor!
- Bakırhan'dan Bahçeli'ye jet yanıt!
- Rekor halka arza devre kesici uygulandı
- Açıklama yaptı: Paraşütle gelerek başarı...
- İntihar iddiası!
- Ülke iradesini dışa devir