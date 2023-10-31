Son Dakika: Ballon d'Or ödülü Lionel Messi'nin oldu!

Yayınlanma: 31.10.2023 - 00:32

Güncelleme: 31.10.2023 - 00:40

Ballon d'Or ödülünün sahibi belli oldu.

Arjantin milli takımı ile 2022 FIFA Dünya Kupası'nda zafere ulaşan yıldız oyuncu Lionel Messi, 2023 Ballon d'Or ödülünü kazanan futbolcu oldu.

MLS ekibi Inter Miami forması giyen 36 yaşındaki futbolcu, kariyerindeki 8. Ballon d'Or ödülünü kazandı.

RONALDO LİSTEDE YOK

Fransız futbolcu Karim Benzema, geçen sene bu ödülü kazanan isim olmuştu. Bu sene için açıklanan listede Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland ve çok sayıda yıldız isim yer alırken Cristiano Ronaldo yer almadı.

Jude Bellingham

Ballon d'Or ödül töreninde yılın genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy'nin sahibi Jude Bellingham oldu. Kopa Trophy ödülünü kazanan Jude Bellingham açıklamasında, "Burada olmak ve bu kupayı kazanmak benim için bir onur. Real Madrid ve İngiltere için kupalar kazanmak istiyorum. Daha fazlası da gelecek" dedi.

YILIN KALECİSİ EMILIANO MARTINEZ

İnsani Yardım Ödülü olarak bilinen Socrates Ödülü'nün sahibi Vinicius Junior oldu. Ballon d'Or ödül töreninde 2023 yılının en iyi kadın futbol takımı Barcelona seçildi. Yılın en iyi erkek futbol takımı ödülünü ise Manchester City aldı.

Vinicius Jr.

Yılın kalecisine verilen Yachine Trophy'nin sahibi Emiliano Martinez oldu. Emiliano Martinez'in sahibi olduğu Yachine Trophy'de Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic 7'nci sırada yer aldı.

YILIN FORVETİ ERLING HAALAND

Yılın en iyi forvetine verilen Gerd Müller Trophy'nin sahibi Erling Haaland oldu. Erling Haaland açıklamasında, "Üzerimde emeği olan tüm takımlara teşekkür ederim. Bu ödülü almamda birçok insanın yardımı oldu, teşekkürler herkese" ifadelerini kullandı.

Erling Haaland

25 yaşındaki Barcelona'lı İspanyol futbolcu Aitana Bonmati ise Kadınlar Ballon d'Or ödülünün sahibi oldu.

Aitana Bonmati

Sıralamada yer alan 30 futbolcu şu şekilde:

30 - Ruben Dias (Manchester City)

28 - Randal Kolo Muani (E. Frankfurt/PSG) / Martin Odegaard (Arsenal)

27 - Nicolo Barella (Inter)

26 - Jamal Musiala (Bayern Münih)

25 - Josko Gvardiol (Leipzig/Manchester City)

24 - Bukayo Saka (Arsenal)

23 - Andre Onana (Inter/Manchester United)

22 - Kim Min Jae (Napoli/Bayern Münih)

21 - Antoine Griezzmann (Atletico Madrid)

20 - Lautaro Martinez (Inter)

19 - Harry Kane (Tottenham/Bayern Münih)

18 - Jude Bellingham (Borussia Dortmund/Real Madrid)

17 - Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)

16 - Karim Benzema (Real Madrid / Al Ittihad)

15 - Emiliano Martinez (Aston Villa)

14 - İlkay Gündoğan (Manchester City/Barcelona)

13 - Yassine Bounou (Sevilla/Al Hilal)

12 - Robert Lewandowski (Bayern Münih/Barcelona)

11 - Mohamed Salah (Liverpool)

10 - Luka Modric (Real Madrid)

9 - Bernardo Silva (Manchester City)

8 - Victor Osimhen (Napoli)

7 - Julian Alvarez (Manchester City)

6 - Vinicius Jr. (Real Madrid)

5 - Rodri (Manchester City)

4 - Kevin De Bruyne (Manchester City)

3 - Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)

2 - Erling Haaland (Manchester City)

1 - Lionel Messi (Inter Miami)