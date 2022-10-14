Galatasaray 117. kuruluş yılını kutladı
Galatasaray Kulübü'nün kuruluşunun 117'nci yılı kutlamaları yapılan çeşitli organizasyonlarla kutlandı. İlk olarak Feriköy Mezarlığı'nda sarı-kırmızılı kulübün kurucusu Ali Sami Yen'in kabri ziyaret edildi. Ardından ise Beşiktaş Jimnastik Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın da kabrine ziyarette bulunuldu.
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, "117'nci kuruluş yıl dönümümüzü kutlamak için her zaman olduğu gibi Ali Sami Yen Bey'in kabrini ziyaret ediyoruz. O'nun mekanının cennet olması için dualarımızı ona gönderiyoruz. Çok büyük bir markayı kurdu ve emanet etti. Dolayısıyla bizim görevimiz bu markayı daha da yukarıya taşımak. Bunu yapabilmek için ben, yönetimim ve tüm arkadaşlarımla beraber çalışıyoruz" diye konuştu.
Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç ise "Ali Sami Yen, Galatasaray'ın en büyüğü. Galatasaray'ı kurmuş ve bugünlere getirmiş. Galatasaray'ı bugünlerden daha yüksek seviyeye bu sistem getirecek. Başkanımız Galatasaray'ı seven, onunla uyuyan bir başkan. Galatasaray'a büyük hizmetlere başladı ve bu devam edecek. Galatasaray eski yerini, şampiyonluk yerini almış olacak." ifadelerini kullandı.
Başkan Özbek'in konuşmasının ardından hazirunda bulunan en kıdemli üye olan 2573 sicil numaralı Ahmet Özer Atayolu, 117'nci yıl plaketini yaş kütüğüne çaktı. Başkan Dursun Özbek ile Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, 50 yılını doldurmuş olan Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu üyelerine, berat ve madalyalarını takdim etti.
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