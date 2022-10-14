Galatasaray 117. kuruluş yılını kutladı

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, "117'nci kuruluş yıl dönümümüzü kutlamak için her zaman olduğu gibi Ali Sami Yen Bey'in kabrini ziyaret ediyoruz. O'nun mekanının cennet olması için dualarımızı ona gönderiyoruz. Çok büyük bir markayı kurdu ve emanet etti. Dolayısıyla bizim görevimiz bu markayı daha da yukarıya taşımak. Bunu yapabilmek için ben, yönetimim ve tüm arkadaşlarımla beraber çalışıyoruz" diye konuştu.