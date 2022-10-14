Galatasaray'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu açıklandı

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'un konuğu olacak. Sarı-kırmızılılarda Patrick van Aanholt, Mathias Ross ve Emre Taşdemir kamp kadrosuna dahil edilmedi.

cumhuriyet.com.tr
14 Ekim 2022 Cuma, 17:13
Galatasaray'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu açıklandı
Abone Ol google-news

Spor Toto Süper Lig'de 15 Ekim Cumartesi günü Kayserispor deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da maçın kamp kadrosu açıklandı. Sarı-kırmızılılarda Mathias Ross, Patrick van Aanholt ve Emre Taşdemir kafilede yer almadı.

Galatasaray'ın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Fernando Muslera, Leo Dubois, Lucas Torreira, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Haris Seferovic, Dries Mertens, Yunus Akgün, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Juan Mata, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Sacha Boey, Mauro Icardi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler