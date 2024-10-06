Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 19.00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
06 Ekim 2024 Pazar, 10:48
Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig heyecanı devam ediyor.

Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, sahasında Fatih Tekke'nin ekibi Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Rams Park'ta oynanacak mücadele 19.00'da başlayacak.

Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mehmet Türkmen'in yöneteceği karşılaşma Bein Sports 1'den naklen yayımlanacak.

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