Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 19.00'da başlayacak.
Süper Lig heyecanı devam ediyor.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, sahasında Fatih Tekke'nin ekibi Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Rams Park'ta oynanacak mücadele 19.00'da başlayacak.
GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Mehmet Türkmen'in yöneteceği karşılaşma Bein Sports 1'den naklen yayımlanacak.
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