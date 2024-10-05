Galatasaray'dan 7 yıl sonra gelen zafer: Vakıfbank'ı set vermeden devirdi!

Galatasaray Daikin, Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Vakıfbank'ı 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla 7 yıl sonra rakibini yenmeyi başardı.

Galatasaray'dan 7 yıl sonra gelen zafer: Vakıfbank'ı set vermeden devirdi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.10.2024 - 16:00

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk hafta karşılaşmasında Galatasaray Daikin, Vakıfbank ile karşı karşıya geldi.

7 YIL SONRA GELEN ZAFER

Galatasaray Daikin, Vakıfbank'ı 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla Vakıfbank karşısında 7 yıl sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu

Hakemler: Erol Akbulut, Selçuk Görmen

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Lazovic, Timmerman, Bongaerts (Eylül Yatgın, Kalandadze, Aslıhan Kılıç)

Vakıfbank: Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Van Ryk, Markova, Xinyue (Ayça Aykaç Altıntaş, Cansu Özbay, Kendall Kipp, Bosetti, Aylin Acar, Deniz Uyanık)

Setler: 25-21, 25-22, 25-15

Süre: 80 dakika (28, 26, 26)


Etiketler: #Galatasaray Daikin #vakıfbank #Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi

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