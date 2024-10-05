Galatasaray'dan 7 yıl sonra gelen zafer: Vakıfbank'ı set vermeden devirdi!
Galatasaray Daikin, Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Vakıfbank'ı 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla 7 yıl sonra rakibini yenmeyi başardı.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk hafta karşılaşmasında Galatasaray Daikin, Vakıfbank ile karşı karşıya geldi.
7 YIL SONRA GELEN ZAFER
Galatasaray Daikin, Vakıfbank'ı 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla Vakıfbank karşısında 7 yıl sonra galibiyet sevinci yaşadı.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu
Hakemler: Erol Akbulut, Selçuk Görmen
Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Lazovic, Timmerman, Bongaerts (Eylül Yatgın, Kalandadze, Aslıhan Kılıç)
Vakıfbank: Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Van Ryk, Markova, Xinyue (Ayça Aykaç Altıntaş, Cansu Özbay, Kendall Kipp, Bosetti, Aylin Acar, Deniz Uyanık)
Setler: 25-21, 25-22, 25-15
Süre: 80 dakika (28, 26, 26)
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