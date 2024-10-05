Galatasaray'dan Osimhen maskesi için açıklama: 'Stadyuma alınmayacak'
Galatasaray, satışa çıkardığı Victor Osimhen maskesinin spor yasası gereği maç günlerinde stadyuma alınmayacağını açıkladı.
Galatasaray, Victor Osimhen ile özdeşleşen maskeyi kulüp mağazalarında satışa çıkarmıştı. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada bu maskelerin spor yasası gereği stada alınamayacağı duyuruldu.
OSIMHEN MASKESİ STADA ALINMAYACAK
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Büyük Galatasaray taraftarı, Victor Osimhen'in ikonik maskesi, GSStore'da büyük ilgi görmeye devam ediyor! Maskemize gösterdiğiniz yoğun ilgi için sizlere teşekkür eder ve güvenli bir maç keyfi için önemli bir hatırlatma yapmak isteriz. Spor yasası gereğince maskenin maç günlerinde stadyuma alınmayacağını bildirmek ister ve stadyum kurallarına uyum açısından da bu kuralın dikkate alınmasını rica ederiz. Güvenliğiniz ve stadyum kurallarına uyum açısından gerekli önlemleri almanızı önemle tavsiye ediyoruz. Keyifli ve güvenli maç günleri dileriz" ifadeleri yer aldı.
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