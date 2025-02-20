Galatasaray - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Galatasaray - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında kendi sahasında AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:45'te başlayacak.

Haber Merkezi
20 Şubat 2025 Perşembe, 10:42
Galatasaray - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı sürüyor.

Galatasaray - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, kendi sahasında Maarten Mertens'in ekibi AZ Alkmaar ile karşılaşacak.

Galatasaray - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

GALATASARAY - AZ ALKMAAR MAÇI SAAT KAÇTA?

Rams Park Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20:45'te başlayacak.

Galatasaray - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

GALATASARAY - AZ ALKMAAR MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Galatasaray, Hollanda'da oynanan ilk maçta 4-1 mağlup olmuştu.

galatasaray AZ Alkmaar uefa avrupa ligi canlı

En Çok Okunan Haberler