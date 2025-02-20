Galatasaray - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında kendi sahasında AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:45'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı sürüyor.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, kendi sahasında Maarten Mertens'in ekibi AZ Alkmaar ile karşılaşacak.
GALATASARAY - AZ ALKMAAR MAÇI SAAT KAÇTA?
Rams Park Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20:45'te başlayacak.
GALATASARAY - AZ ALKMAAR MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.
Galatasaray, Hollanda'da oynanan ilk maçta 4-1 mağlup olmuştu.
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