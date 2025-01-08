Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında sahasında Başakşehir ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 20.30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
08 Ocak 2025 Çarşamba, 11:14
Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Kupası heyecanı devam ediyor.

Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, sahasında Çağdaş Atan'ın ekibi Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

RAMS Park'ta oynanacak mücadele 20.30'da başlayacak.

Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ali Şansalan'ın yöneteceği karşılaşma ATV'den naklen yayımlanacak.

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