Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında sahasında Başakşehir ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 20.30'da başlayacak.
Türkiye Kupası heyecanı devam ediyor.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, sahasında Çağdaş Atan'ın ekibi Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?
RAMS Park'ta oynanacak mücadele 20.30'da başlayacak.
GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?
Ali Şansalan'ın yöneteceği karşılaşma ATV'den naklen yayımlanacak.
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