Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında kendi sahasında Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 18:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
21 Ocak 2025 Salı, 09:14
Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta heyecanı başlıyor.

Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Okan Buruk yönetimindeki temsilcimiz Galatasaray, kendi sahasında Oleksandr Shovkovskyi'nin ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY - DİNAMO KİEV MAÇI SAAT KAÇTA?

RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 18:30'da başlayacak.

Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY - DİNAMO KİEV MAÇI HANGİ KANALDA?

Estonyalı hakem Kristo Tohver'in yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

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