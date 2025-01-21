Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında kendi sahasında Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 18:30'da başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta heyecanı başlıyor.
Okan Buruk yönetimindeki temsilcimiz Galatasaray, kendi sahasında Oleksandr Shovkovskyi'nin ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek.
GALATASARAY - DİNAMO KİEV MAÇI SAAT KAÇTA?
RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 18:30'da başlayacak.
GALATASARAY - DİNAMO KİEV MAÇI HANGİ KANALDA?
Estonyalı hakem Kristo Tohver'in yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- IBAN ile para transferinde yeni dönem!
- Ümit Özdağ gözaltına alındı!
- İmamoğlu hakkında jet soruşturma!
- Kayak merkezinde yangın faciası
- ‘Tarikatçı generallerle görev yapmam’ demiş
- 'Adayımız hazır' sözü üzerine açıklama
- İşte banka banka 50 bin liranın aylık getirisi!
- Aynı şekilde paylaşım yapanlara da soruşturma
- Celal Şengör'den, Erdoğan için ilginç ifadeler
- Yargıdaki AKP gerçeğini açıkladı