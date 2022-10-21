Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek soyunma odasına indi!

"BERKAN ELİNİ GÜÇLENDİRDİ"

Fanatik’in haberine göre, sezon başından bu yana fazla şans bulamayan oyunculardan başta Rashica'nın performansı, Seferovic'in ilk golünü atması, ilk maçına çıkan Ross'un kafa golüyle stoperler arasındaki rekabete gireceğinin sinyalini vermesi, 18 yaşındaki Hamza Akman'ın fileleri havalandırması da Okan hocayı fazlasıyla memnun etti. İlk 11'deki yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Buruk, Berkan'ın orta sahadaki grafiğini de çok beğendi. Farklı mevkilerdeki yabancı sayısı ayarlanırken daha rahat hareket edilebilmesi için, Berkan'a lig maçlarında daha fazla şans verilmesi planlanıyor.