Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek soyunma odasına indi!
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 7-0'lık Kastamonuspor galibiyeti sonrası Dursun Özbek'in soyunma odasına inerek hem Okan hocanın doğum gününü kutlaması hem de oyuncuları tebrik etmesi, takımda moralleri daha da yükseltti.
GALATASARAY'A İLAÇ OLDU
Süper Lig'deki son iki maçında Adana Demirspor'la berabere kalıp Kayserispor'a mağlup olan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda moral buldu. 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Kastamonuspor'u 7-0 gibi farklı bir skorla deviren sarı-kırmızılılara bu galibiyet tam anlamıyla ilaç gibi geldi.
"BİR HEDİYE DAHA İSTİYORUZ"
Maç sonrasında taraftarların tüm takımı ve teknik ekibi tribünlere çağırıp desteklemesi, Başkan Dursun Özbek'in soyunma odasına inerek teknik direktör Okan Buruk'un doğum gününü kutlaması ve oyunculara, "Hocamıza bir hediye daha istiyoruz" diyerek, ligde de Alanyaspor galibiyetini işaret etmesi, dikkat çekti.
"BERKAN ELİNİ GÜÇLENDİRDİ"
Fanatik’in haberine göre, sezon başından bu yana fazla şans bulamayan oyunculardan başta Rashica'nın performansı, Seferovic'in ilk golünü atması, ilk maçına çıkan Ross'un kafa golüyle stoperler arasındaki rekabete gireceğinin sinyalini vermesi, 18 yaşındaki Hamza Akman'ın fileleri havalandırması da Okan hocayı fazlasıyla memnun etti. İlk 11'deki yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Buruk, Berkan'ın orta sahadaki grafiğini de çok beğendi. Farklı mevkilerdeki yabancı sayısı ayarlanırken daha rahat hareket edilebilmesi için, Berkan'a lig maçlarında daha fazla şans verilmesi planlanıyor.
"İSTANBUL FİKSTÜRÜ BAŞLIYOR"
Ayrıca Galatasaray'ın, Dünya Kupası nedeniyle erken girilecek olan devre arasına kadar oynayacağı 5 maçın tamamı İstanbul'da. Pazar günkü Alanyaspor sınavıyla İstanbul fikstürü başlıyor. Sarı-Kırmızılı ekip daha sonra Karagümrük (d), Beşiktaş , Başakşehir (d) ve İstanbulspor ile kozlarını paylaşacak. Aslan'ın hocası Okan Buruk bu fırsatı iyi kullanıp, araya kadar takımını zirve yarışında tutmayı hedefliyor.
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