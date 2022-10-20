Galatasaray Nef Stadyumu'nda bir ilki yaşadı!

AA
20 Ekim 2022 Perşembe, 09:59
<p>Kastamonuspor'u 7-0 mağlup eden Galatasaray'da Nef Stadyumu bir ilki yaşadı.</p>

Kastamonuspor'u 7-0 mağlup eden Galatasaray'da Nef Stadyumu bir ilki yaşadı.

<p><strong>HARIS SEFEROVIC İLK GOLÜNÜ KAYDETTİ </strong></p> <p>Bu karşılaşmayla birlikte Galatasaray'da birçok futbolcu ilkleri yaşadı. Sarı-kırmızılıların İsviçreli forveti Haris Seferovic, resmi maçlardaki ilk golünü Kastamonuspor'a karşı kaydetti.</p>

HARIS SEFEROVIC İLK GOLÜNÜ KAYDETTİ

Bu karşılaşmayla birlikte Galatasaray'da birçok futbolcu ilkleri yaşadı. Sarı-kırmızılıların İsviçreli forveti Haris Seferovic, resmi maçlardaki ilk golünü Kastamonuspor'a karşı kaydetti.

<p>Mücadelenin 39. dakikasında sahneye çıkan Seferovic, takımının ikinci golünü kaydetti. Mücadeleye 11'de başlayan 30 yaşındaki futbolcu 90 dakika süre aldı.</p>

Mücadelenin 39. dakikasında sahneye çıkan Seferovic, takımının ikinci golünü kaydetti. Mücadeleye 11'de başlayan 30 yaşındaki futbolcu 90 dakika süre aldı.

<p><strong>RASHICA İLK KEZ 11 OYNADI</strong></p> <p>Galatasaray'ın Kosovalı futbolcusu Milot Rashica, Kastamonuspor maçıyla ilk kez bir maçta 11'de başladı. Kosovalı futbolcu, maçın 56. dakikasında attığı golle de sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevincini yaşadı. Rachica 63. dakikada yerini Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı.</p>

RASHICA İLK KEZ 11 OYNADI

Galatasaray'ın Kosovalı futbolcusu Milot Rashica, Kastamonuspor maçıyla ilk kez bir maçta 11'de başladı. Kosovalı futbolcu, maçın 56. dakikasında attığı golle de sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevincini yaşadı. Rachica 63. dakikada yerini Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı.

<p><strong>HAMZA AKMAN'DAN İLK GOL</strong></p> <p>Galatasaray'ın genç futbolcuları maçın ilerleyen dakikalarında süre aldı. Altyapıdan çıkan Hamza Akman, Baran Aksaka ve Metehan Baktacı oyuna sonradan dahil oldu. 18 yaşındaki futbolcu Hamza Akman ayrıca 81. dakikada attığı golle A Takım ile ilk kez gol sevinci yaşadı.</p>

HAMZA AKMAN'DAN İLK GOL

Galatasaray'ın genç futbolcuları maçın ilerleyen dakikalarında süre aldı. Altyapıdan çıkan Hamza Akman, Baran Aksaka ve Metehan Baktacı oyuna sonradan dahil oldu. 18 yaşındaki futbolcu Hamza Akman ayrıca 81. dakikada attığı golle A Takım ile ilk kez gol sevinci yaşadı.

<p>Galatasaray'ın maçtaki ilk golünü ise 27. dakikada Kastamonusporlu futbolcu Ramazan Işık kendi kalesine attı.</p>

Galatasaray'ın maçtaki ilk golünü ise 27. dakikada Kastamonusporlu futbolcu Ramazan Işık kendi kalesine attı.

<p><strong>GALATASARAY BİR İLKE İMZA ATTI </strong></p> <p>Galatasaray, 2011 yılının ocak ayında hizmete giren Nef Stadı'ndaki en gollü galibiyetini elde etti.</p>

GALATASARAY BİR İLKE İMZA ATTI

Galatasaray, 2011 yılının ocak ayında hizmete giren Nef Stadı'ndaki en gollü galibiyetini elde etti.

<p>Maçlarına ev sahipliği yapan stattaki 274. resmi maçını oynayan sarı-kırmızılı takım, ilk kez bir müsabakada 7 kez ağları havalandırdı. Öte yandan karşılaşmayı statta 24 bin taraftarın izlediği bildirildi.</p>

Maçlarına ev sahipliği yapan stattaki 274. resmi maçını oynayan sarı-kırmızılı takım, ilk kez bir müsabakada 7 kez ağları havalandırdı. Öte yandan karşılaşmayı statta 24 bin taraftarın izlediği bildirildi.

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