Galatasaray Nef Stadyumu'nda bir ilki yaşadı!

HAMZA AKMAN'DAN İLK GOL

Galatasaray'ın genç futbolcuları maçın ilerleyen dakikalarında süre aldı. Altyapıdan çıkan Hamza Akman, Baran Aksaka ve Metehan Baktacı oyuna sonradan dahil oldu. 18 yaşındaki futbolcu Hamza Akman ayrıca 81. dakikada attığı golle A Takım ile ilk kez gol sevinci yaşadı.