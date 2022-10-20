Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: 'Takımı karıştırmak istiyorlar'

Okan Buruk, teknik heyetlerine dahil ettiklerini Alman yardımcı antrenör Moritz Volz ile ilgili bir soruyu şöyle yanıtladı:

"Moritz bize destek olacak. Sadece saha içinde bizim yardımcı ekibimizden biri olmayacak. Kulübün diğer bölümlerinde de bize destek olacak. Çok fazla oyuncumuz var. Ben şu anda 29 futbolcu ve 4 kaleciyle antrenmana çıkıyorum. Altyapıdan 6 oyuncuyu A takımda tutuyorum. Bugün de akademimizden birçok oyuncu sahada yer aldı. Bu benim için önemli çünkü ben oradan geldim. Yine aynı şekilde genç oyuncularımızın da bizimle beraber olmasını istiyoruz. O yüzden ekibimizi geniş tutup, onları Galatasaray'ın geleceği için daha iyi bir şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Moritz'in bu anlamda da bize desteği olacak. Eğitim anlamında da çok iyi birisi."