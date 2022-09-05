Galatasaray, son dakikalarda gelen golle güldü! Galatasaray 2-1 Gaziantep FK

cumhuriyet.com.tr
05 Eylül 2022 Pazartesi, 19:42
<p>Spor Toto Süper Lig'de 5. haftanın kapanış mücadelesinde Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yi ağırladı. </p>

Spor Toto Süper Lig'de 5. haftanın kapanış mücadelesinde Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yi ağırladı. 

<p>Karşılaşma 2-1'lik Galatasaray üstünlüğüyle sona erirken, goller Angelo Sagal (27), Bafetimbi Gomis (36) ve Kitsiou'dan (KK, 90+1) geldi.</p>

Karşılaşma 2-1'lik Galatasaray üstünlüğüyle sona erirken, goller Angelo Sagal (27), Bafetimbi Gomis (36) ve Kitsiou'dan (KK, 90+1) geldi.

<p>Mücadelenin 44. dakikasında Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı. Sarı-kırmızılılar mücadeleye 10 kişi devam etti.</p>

Mücadelenin 44. dakikasında Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı. Sarı-kırmızılılar mücadeleye 10 kişi devam etti.

<p>71. dakikada penaltı kazanan sarı-kırmızılı takımda ilk golün sahibi Bafetimbi Gomis, penaltı vuruşundan yararlanamadı. </p>

71. dakikada penaltı kazanan sarı-kırmızılı takımda ilk golün sahibi Bafetimbi Gomis, penaltı vuruşundan yararlanamadı. 

<p>Galatasaray bu skorla puanını 10 yaptı. Gaziantep FK ise 10 puanda kaldı.</p>

Galatasaray bu skorla puanını 10 yaptı. Gaziantep FK ise 10 puanda kaldı.

<p>Sarı-kırmızılı takım önümüzdeki hafta Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak. Kırmızı-siyahlılar ise Ümraniyespor'u ağırlayacak. </p>

Sarı-kırmızılı takım önümüzdeki hafta Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak. Kırmızı-siyahlılar ise Ümraniyespor'u ağırlayacak. 

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