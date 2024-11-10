Galatasaray taraftarından 10 Kasım koreografisi: 'Dün, bugün, yarın; daima...'
Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray’ın Samsunspor’u konuk ettiği mücadelede, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk unutulmadı. Galatasaray taraftarı, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümü için koreografi düzenledi.
İki tribünde kartonlarla yapılan koreografide Kuzey Tribünü'nde iki büyük Türk bayrağı arasında Ulu Önder Atatürk'ün silueti oluşturuldu. Doğu Tribünü'nde ise "Dün, bugün, yarın, daima Atam izindeyiz" yazıldı.
Galatasaraylı futbolcular da ısınma sırasında üzerinde Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı tişörtler giydi.
Seremoniye ise futbolcular ve hakemler, ’Ulu önder Mutafa Kemal Atatürk’ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz’ pankartı ile çıktı.
ATATÜRK'ÜN SEVDİĞİ MÜZİKLER ÇALINDI
RAMS Park'ta maçtan önce Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği müzikler dinletildi.
Sarı-kırmızılı kulüp, Atatürk'ün ölüm yıl dönümü nedeniyle uzun süre stat hoparlörlerinden marşlar yerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türkülere yer verildi.
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