Davinson Sanchez'den Galatasaray'a kötü haber!

Galatasaray'da Samsunspor maçında sarı kart gören Davinson Sanchez cezalı duruma düştü.

Davinson Sanchez'den Galatasaray'a kötü haber!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.11.2024 - 17:54

Galatasaray'da sarı kart gören Davinson Sanchez cezalı duruma düştü.

Maçın 70. dakikasında Gaetan Laura'ya orta alanda faul yapan Sanchez, pozisyonun ardından sarı kartla cezalandırıldı.

Davinson Sanchez, ligin 13. haftasında deplasmanda oynanacak Bodrum FK maçında forma giyemeyecek.


Etiketler: #Davinson Sanchez #Sarı kart #galatasaray

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