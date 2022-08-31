Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan şampiyonluk mesajı!
"Hepiniz elinizden geldiğinde sizden istenilenleri yerine getirmeye çalıştınız. Tek eksiğimiz goldü. Sorunlarımızı birlikte çözeceğiz. Her geçen hafta daha da üstüne koyup, en iyisi için mücadele etmeliyiz. Şu an doğru bir yolda olduğumuzu söyleyebilirim. Şampiyonluğun en büyük adayı olmamamız için hiçbir sebep yok, bunun için çok çalışacağız."
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