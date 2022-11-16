Galatasaray'da Yunus Akgün operasyonu: Yerine gelecek isim ortaya çıktı
Galatasaray, kanatlara önemli takviyeler yapmak üzere çalışmaları hızlandırmış durumda.
Hem iç hem de dış transferde kritik hamleler gerçekleştirecek olan sarı-kırmızılılarda teknik ekip ve yönetim tam bir uyum içerisinde çalışıyor. Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen 1.5 aylık arayı da fırsat bilen Galatasaray cephesi, ara transfer dönemine hazırlıklı girmek için temasları erken başlattı.
Bu doğrultuda gündeme gelen ilk maddelerden biri, takımdaki sorunlu bölgeleri iyileştirip güçlendirmek. Fanatik’in haberine göre, sezon başında büyük umutlarla takıma geri dönen, ancak bir türlü bekleneni veremeyen Yunus Akgün'ün satılması, sarı-kırmızılılar'ın ilk gündem maddelerinden.
Haberde Galatasaray'ın 21 yaşındaki kanat oyuncusuna Fransa Ligi ekiplerinden Reims’in ilgi gösterdiği belirtildi.
İlginin farkında olan Galatasaray ise Yunus Akgün için bonservis bedelini belirledi. Sarı-kırmızılı yönetimin Yunus için 5-6 milyon Euro'luk bir bonservis talebi söz konusu.
Kulüple zamlı kontrat görüşmelerinde bir türlü mesafe alamayan ve idmanlardaki isteksiz tavırları nedeniyle, hocası Okan Buruk tarafından son Başakşehir maçının kadrosuna alınmayan Yunus da ayrılığa çok sıcak bakıyor. Kulüp böylece hem önemli bir bonservis geliri elde edecek hem Yunus istediği rakamlara kavuşacak hem de Okan Buruk olası bir krizden kurtulmuş olacak.
Satılması düşünülen Yunus Akgün'ün yerine alınması planlanan oyuncu ise aynı zamanda A Milli Takım'ın da yıldızlarından olan Cengiz Ünder. Kulübü Marsilya'da ciddi sorunlar yaşayan ve artık düzenli oynayacağı bir takıma gitmek isteyen 25 yaşındaki kanat oyuncusu, Galatasaray'ın ilgisine karşı oldukça sıcak. Sarı-kırmızılıların hedefi, genç yıldızı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralayabilmek.
Taraflar arasında bir süredir görüşmelerin devam ettiği belirtiliyor. Ancak Galatasaray Yönetimi, ara transfer dönemi başlamadan önce bu girişimi sonuçlandırmaya kararlı ve temasların daha da sıklaşacağı ifade ediliyor.
Sarı-kırmızılı kulübün ara transferde kadrosuna katmaya hazırlandığı bir diğer kanat oyuncusu Halil Akbunar ise her konuda Galatasaray'la anlaşmaya varmış durumda. Tecrübeli futbolcu, imza için artık Galatasaray'dan gelecek telefonu bekliyor.
Sezon başında gittiği Belçika'da oturum izni alamayan ve canı bir hayli sıkkın olan Halil, ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşamak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un da bizzat telefonda görüştüğü Halil, Süper Lig'den gelen diğer teklifleri beklemeye almış durumda. Okan hoca, ciddi sorunlar yaşadığı yerli rotasyonunda Halil takviyesinin elini çok rahatlatacağını düşünüyor. 29 yaşındaki solak futbolcu, her iki kanatta ve forvet arkasında görev yapabiliyor.
Video Haberler
- MHP'li başkana kayıtlı hattan teröristle görüşme
- 2011'de FETÖ'yü övdüğü sözleri böyle savundu
- Atmacayı itfaiye kurtardı
- Meslek aşkı herkesi hayran bırakıyor
- 60 yıldır saat tamir ediyor
- Genç çiftçi atıl araziyi tarıma kazandırdı
- Para kasaları, ‘can dostlara’ yuva oluyor
- SADAT İslam Birliği Bakanlığı önerdi
- ABD Büyükelçiliği'nden Soylu'ya yanıt
- Başıboş at, bulvarda otomobile çarptı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Talimat gelince...'
- Tarkan yeni şarkısı 'Son Durak' için tarih verdi
- Dolarda tsunami geliyor!
- 'Sizin yeriniz bakan koltuğu değil, sanık sandalyesi'
- NATO üyesi Polonya'daki bir köye füze düştü
- Polonya'yı vuran füzeyle ilgili 'son dakika' gelişmesi
- O 'güllerin' sırrı çözüldü
- Yeni Akit'ten Kılıçdaroğlu'na davet
- 'Keşke söylememiş olsaydım...'
- İşte 'Taksim' bombacısının yeni görüntüleri