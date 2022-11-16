Galatasaray'da Yunus Akgün operasyonu: Yerine gelecek isim ortaya çıktı

Kulüple zamlı kontrat görüşmelerinde bir türlü mesafe alamayan ve idmanlardaki isteksiz tavırları nedeniyle, hocası Okan Buruk tarafından son Başakşehir maçının kadrosuna alınmayan Yunus da ayrılığa çok sıcak bakıyor. Kulüp böylece hem önemli bir bonservis geliri elde edecek hem Yunus istediği rakamlara kavuşacak hem de Okan Buruk olası bir krizden kurtulmuş olacak.