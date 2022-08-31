Galatasaray'dan Amine Harit hamlesi!
Sarı-kırmızılılar, Schalke 04'te forma giyen 25 yaşındaki oyuncu için transfer döneminin başında da nabız yoklamış, hatta Alman kulübüyle prensip anlaşmasına varmıştı. Faslı futbolcunun 2.7 milyon Euro'luk maaş beklentisi nedeniyle geri adım atan sarı-kırmızılılar, transfer döneminin son günlerinde yeniden harekete geçti.
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