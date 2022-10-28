Galatasaray'ın Dünya Kupası planı ortaya çıktı!

İSTANBUL AVANTAJI

Ayrıca Dünya Kupası’na kadar kalan sürede oynanacak 3 maçın da İstanbul’da olması bir diğer avantaj oldu. Lig maçları için İstanbul dışına seyahat yapmayacak olan Galatasaray’da doğrudan zirve rakipleri Beşiktaş ve Başakşehir’e alınacak galibiyetin puan kadar psikolojik bir üstünlük sağlayacağı da vurgulandı.