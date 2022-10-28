Galatasaray'ın Dünya Kupası planı ortaya çıktı!

cumhuriyet.com.tr
28 Ekim 2022 Cuma, 09:10
<p>Galatasaray’da hedef Dünya Kupası arasına kadar olan süreçte oynanacak 3 maça çevrildi. Okan Buruk ve ekibi bu 3 maçlık süre zarfında 9 puan toplamak istiyor.</p>

Galatasaray’da hedef Dünya Kupası arasına kadar olan süreçte oynanacak 3 maça çevrildi. Okan Buruk ve ekibi bu 3 maçlık süre zarfında 9 puan toplamak istiyor.

<p><strong>ARAYA MORALLİ VE İDDİALI GİRMEK HEDEFLENİYOR</strong></p> <p>Milliyet’in haberine göre, bu bağlamda ilk adım da bugünkü Fatih Karagümrük maçıyla beraber atılmak isteniyor. Sarı-kırmızılılar daha sonra ise sırasıyla çıkacağı Beşiktaş ve Başakşehir karşılaşmalarını kazanarak araya hem moralli hem de iddialı şekilde girmeyi hedefliyor.</p>

ARAYA MORALLİ VE İDDİALI GİRMEK HEDEFLENİYOR

Milliyet’in haberine göre, bu bağlamda ilk adım da bugünkü Fatih Karagümrük maçıyla beraber atılmak isteniyor. Sarı-kırmızılılar daha sonra ise sırasıyla çıkacağı Beşiktaş ve Başakşehir karşılaşmalarını kazanarak araya hem moralli hem de iddialı şekilde girmeyi hedefliyor.

<p><strong>ARADAN DAHA GÜÇLÜ DÖNMEK AMAÇLANIYOR</strong></p> <p>Böylece Dünya Kupası sonrası yeniden başlayacak lig yarışında daha güçlü olunması amaçlıyor. Teknik direktör Okan Buruk ve yardımcıları tüm hesaplarını buna göre yapıyor.</p>

ARADAN DAHA GÜÇLÜ DÖNMEK AMAÇLANIYOR

Böylece Dünya Kupası sonrası yeniden başlayacak lig yarışında daha güçlü olunması amaçlıyor. Teknik direktör Okan Buruk ve yardımcıları tüm hesaplarını buna göre yapıyor.

<p><strong>SÜREKLİ TOPLANTI DÜZENLİYORLAR</strong></p> <p>Florya’da bütün planlamalar bu yönde yapılırken oyuncuların da kendi aralarında sürekli toplantılar düzenledikleri öğrenildi. Fernando Muslera ve Bafetimbi Gomis gibi takımdaki tecrübeli isimlerin bu toplantılara liderlik ettikleri belirtildi.</p>

SÜREKLİ TOPLANTI DÜZENLİYORLAR

Florya’da bütün planlamalar bu yönde yapılırken oyuncuların da kendi aralarında sürekli toplantılar düzenledikleri öğrenildi. Fernando Muslera ve Bafetimbi Gomis gibi takımdaki tecrübeli isimlerin bu toplantılara liderlik ettikleri belirtildi.

<p><strong>İSTANBUL AVANTAJI</strong></p> <p>Ayrıca Dünya Kupası’na kadar kalan sürede oynanacak 3 maçın da İstanbul’da olması bir diğer avantaj oldu. Lig maçları için İstanbul dışına seyahat yapmayacak olan Galatasaray’da doğrudan zirve rakipleri Beşiktaş ve Başakşehir’e alınacak galibiyetin puan kadar psikolojik bir üstünlük sağlayacağı da vurgulandı.</p>

İSTANBUL AVANTAJI

Ayrıca Dünya Kupası’na kadar kalan sürede oynanacak 3 maçın da İstanbul’da olması bir diğer avantaj oldu. Lig maçları için İstanbul dışına seyahat yapmayacak olan Galatasaray’da doğrudan zirve rakipleri Beşiktaş ve Başakşehir’e alınacak galibiyetin puan kadar psikolojik bir üstünlük sağlayacağı da vurgulandı.

galatasaray okan buruk Dünya Kupası

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler