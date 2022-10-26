Galatasaray'ın tartışmalı pozisyonları yayımlama çağrısına Fenerbahçe'den yanıt!
Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, Süper Lig kulüplerine tartışmalı kararları GS TV'de yayımlayacakları çağrısında bulunmuştu. Fenerbahçe Kulübü, Başakşehir karşılaşmasındaki tartışmalı pozisyonu sarı-kırmızılı takıma yolladı.
Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur'un "Bundan sonra tartışmalı kararları, GS TV'de yayınlayacağız. Hangi kulüp isterse, Galatasaray olarak yanındayız ve yayınlayacağız" sözleri üzerine flaş bir hamle yaptı.
GALATASARAY'A ELEKTRONİK POSTA
Kısa bir süre önce Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, Erden Timur'un açıklamaları üzerine "Hafta içinde adalet peşinde koşan, bu konuda ahkam kesen örnekleri gördük, konuşanları gördük. Bize verilmeyen penaltının linkini, bu futbolda adalet arayan arkadaşlara göndereceğiz. Salı günü de o arkadaşlardan adaletin ne tarafta olduğunu yorumlamasını isteyeceğiz" açıklamasını yaptı. Sarı-lacivertliler, Erol Bilecik'in sözlerinin ardından bugün Galatasaray'a elektronik posta yolladı.
FENERBAHÇE POZİSYONU GÖNDERDİ
Sarı-lacivertliler, Başakşehir maçındaki tartışmalı penaltı pozisyonunu, GS TV'de yayımlanması için Galatasaray Kulübü'ne gönderdi. Bu başvuruya Galatasaray'ın nasıl cevap vereceği merakla beklenmeye başlandı.
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