Galatasaray'ın tartışmalı pozisyonları yayımlama çağrısına Fenerbahçe'den yanıt!

26 Ekim 2022 Çarşamba, 16:08

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur'un "Bundan sonra tartışmalı kararları, GS TV'de yayınlayacağız. Hangi kulüp isterse, Galatasaray olarak yanındayız ve yayınlayacağız" sözleri üzerine flaş bir hamle yaptı.

GALATASARAY'A ELEKTRONİK POSTA

Kısa bir süre önce Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, Erden Timur'un açıklamaları üzerine "Hafta içinde adalet peşinde koşan, bu konuda ahkam kesen örnekleri gördük, konuşanları gördük. Bize verilmeyen penaltının linkini, bu futbolda adalet arayan arkadaşlara göndereceğiz. Salı günü de o arkadaşlardan adaletin ne tarafta olduğunu yorumlamasını isteyeceğiz" açıklamasını yaptı. Sarı-lacivertliler, Erol Bilecik'in sözlerinin ardından bugün Galatasaray'a elektronik posta yolladı.

FENERBAHÇE POZİSYONU GÖNDERDİ

Sarı-lacivertliler, Başakşehir maçındaki tartışmalı penaltı pozisyonunu, GS TV'de yayımlanması için Galatasaray Kulübü'ne gönderdi. Bu başvuruya Galatasaray'ın nasıl cevap vereceği merakla beklenmeye başlandı.