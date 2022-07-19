Galatasaray'ın transfer listesi kabarık! Beş yıldız yolda

cumhuriyet.com.tr
19 Temmuz 2022 Salı, 09:34
<p>Kadrosunu 6 transferle güçlendiren ve hafta sonunda Leo Dubois, Haris Seferovic ve Florian Grillitsch ile el sıkışan Galatasaray çalışmalarına son sürat devam ediyor.</p>

Kadrosunu 6 transferle güçlendiren ve hafta sonunda Leo Dubois, Haris Seferovic ve Florian Grillitsch ile el sıkışan Galatasaray çalışmalarına son sürat devam ediyor.

<p>Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, tüm görüşmeleri titizlikle yürütürken sarı-kırmızılılar 2 orta saha, 1 stoper, 1 kanat oyuncusu ve bir golcü daha transfer etmeyi planlıyor. </p>

Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, tüm görüşmeleri titizlikle yürütürken sarı-kırmızılılar 2 orta saha, 1 stoper, 1 kanat oyuncusu ve bir golcü daha transfer etmeyi planlıyor. 

<p><strong>YILDIZ YAĞIYOR</strong></p> <p><strong>Hürriyet</strong>'in haberine göre, Fenerbahçe'nin Joao Pedro transferinde ilerlemesi üzerine bu transferden vazgeçen Galatasaray, bu bölge için iki oyuncu ile görüşüyor. Sarı-kırmızılılar Evander için Midtjylland ile pazarlık halinde.</p>

YILDIZ YAĞIYOR

Hürriyet'in haberine göre, Fenerbahçe'nin Joao Pedro transferinde ilerlemesi üzerine bu transferden vazgeçen Galatasaray, bu bölge için iki oyuncu ile görüşüyor. Sarı-kırmızılılar Evander için Midtjylland ile pazarlık halinde.

<p>24 yaşındaki Brezilyalı için Galatasaray, Danimarka temsilcisine 5 milyon Euro teklif etti. Midtjylland’ın ise 7-8 milyon Euro istediği öğrenildi. Evander’in yıllık maliyetinin ise 1 milyon Euro olduğu dile getirildi.</p>

24 yaşındaki Brezilyalı için Galatasaray, Danimarka temsilcisine 5 milyon Euro teklif etti. Midtjylland’ın ise 7-8 milyon Euro istediği öğrenildi. Evander’in yıllık maliyetinin ise 1 milyon Euro olduğu dile getirildi.

<p>Evander için Midtjylland ile görüşmeler devam ederken Galatasaray’ın bu pozisyon için bir başka alternatifi ise geçen yılı Marsilya’da geçiren Schalke’li Amine Harit. Bu oyuncuların diğer alternatifi ise Palmerias’ta forma giyen Gustavo Scarpa.</p>

Evander için Midtjylland ile görüşmeler devam ederken Galatasaray’ın bu pozisyon için bir başka alternatifi ise geçen yılı Marsilya’da geçiren Schalke’li Amine Harit. Bu oyuncuların diğer alternatifi ise Palmerias’ta forma giyen Gustavo Scarpa.

<p><strong>KANAT TAKVİYESİ BENFICA'DAN</strong></p> <p>Kanat takviyesi de isteyen Galatasaray, sürpriz bir oyuncuya talip oldu. Sarı-kırmızılılar, Benfica U21 takımında forma giyen Umaro Embalo için Portekiz ekibi ile görüşmelere başladı.</p>

KANAT TAKVİYESİ BENFICA'DAN

Kanat takviyesi de isteyen Galatasaray, sürpriz bir oyuncuya talip oldu. Sarı-kırmızılılar, Benfica U21 takımında forma giyen Umaro Embalo için Portekiz ekibi ile görüşmelere başladı.

<p>Embalo için Galatasaray, Benfica’ya kiralama teklifinde bulundu. Portekiz ekibi bu transfere onay verirse Yunus-Kerem-Barış Alper’den oluşan kanat rotasyonuna bir genç oyuncu daha katılacak.</p>

Embalo için Galatasaray, Benfica’ya kiralama teklifinde bulundu. Portekiz ekibi bu transfere onay verirse Yunus-Kerem-Barış Alper’den oluşan kanat rotasyonuna bir genç oyuncu daha katılacak.

<p><strong>KAAN AYHAN TEMASLARI SÜRÜYOR</strong></p> <p>Jason Denayer’in istediği yıllık ücreti astronomik bulan Galatasaray, Kaan Ayhan için temaslarını koparmadı. Sarı-kırmızılılar, uzun zamandır gündeminde yer alan milli futbolcu için Sassuolo ile bu hafta içinde bir görüşme daha gerçekleştirecek.</p>

KAAN AYHAN TEMASLARI SÜRÜYOR

Jason Denayer’in istediği yıllık ücreti astronomik bulan Galatasaray, Kaan Ayhan için temaslarını koparmadı. Sarı-kırmızılılar, uzun zamandır gündeminde yer alan milli futbolcu için Sassuolo ile bu hafta içinde bir görüşme daha gerçekleştirecek.

<p>Sarı-kırmızılılar, Kaan Ayhan için 5 milyon Euro isteyen İtalyan ekibini 3.5-4 milyon Euro arasında bir bonservis rakamına ikna etmeye çalışacak.</p>

Sarı-kırmızılılar, Kaan Ayhan için 5 milyon Euro isteyen İtalyan ekibini 3.5-4 milyon Euro arasında bir bonservis rakamına ikna etmeye çalışacak.

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