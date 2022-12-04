Galatasaray'da ilk hedef Moussa Dembele
Galatasaray'ın Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın ardından başlayacak transfer dönemi için çalışmalarına başladığı kaydedildi. İddiaya göre, sarı-kırmızılı takımda ilk hedef Fransız golcü Moussa Dembele.
Sarı-kırmızılılar, transferde önümüzdeki haftayı bir hayli yoğun geçirecek. İddiaya göre yönetimin teknik heyetle verdiği ortak karar, hücum hattına biri yerli, diğeri yabancı iki forvet takviyesi yapabilmek. Gündemin ilk sırasındaki ismin Moussa Dembele olduğu ileri sürüldü.
Fanatik'in haberine göre, Galatasaray'da listenin ilk sırasında Moussa Dembele transferi bulunuyor. Haberde Fransız futbolcunun menajeriyle İstanbul'da yapılan görüşmede mutabakat sağlayan Galatasaray'ın, bu hafta Fransa'ya çıkarma yapacağı belirtildi.
TİMUR, DEMBELE İÇİN FRANSA'YA GİDECEK
Transferden sorumlu Erden Timur'un, Lyon yetkilileriyle bir araya gelerek Dembele transferine nokta koymayı hedeflediği aktarıldı.
Sarı-kırmızılıların bu hamle ile sezon sonunda mukavelesi bitecek olan 26 yaşındaki forveti, ocak ayında renklerine bağlamak istediği kaydedildi.
Galatasaray'a "Evet" diyen Moussa Dembele'nin bonservisini almak üzere Erden Timur'un, Fransa'ya gideceği ifade edilirken sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak istediği bir başka oyuncu Deniz Undav'ın transferi için temasların sürdüğü iddia edildi.
Video Haberler
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
- 'Gelecekte her 4 pilottan 1'i kadın olacak'
- Doğalgazda yüzde 32 enerji tasarrufu sağlıyor
- Para ve altın olan cüzdanı sahibine teslim ettiler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
- 7 milyon TL'ye satılan araç için şoke eden rapor!
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kalabalıkta çekilmiş' dedi
- AKP'li ve İYİ Partili vekiller yumruklaştı
- Erdoğan 3 adayın da gerisinde...
- 'İlk kez konuşuyorum' diyerek yanıt verdi
- Emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
- Zebraların çizgileri onları at sineklerinden koruyor
- İşte Bilal’in enflasyonu
- Akşener'den Örs hakkında ilk açıklama
- Yavaş'tan 'adaylık' sorusuna yanıt
- İYİ Partili Kürşad Zorlu'dan Hüseyin Örs açıklaması