Galatasaray'da ilk hedef Moussa Dembele

04 Aralık 2022 Pazar, 10:36

Sarı-kırmızılılar, transferde önümüzdeki haftayı bir hayli yoğun geçirecek. İddiaya göre yönetimin teknik heyetle verdiği ortak karar, hücum hattına biri yerli, diğeri yabancı iki forvet takviyesi yapabilmek. Gündemin ilk sırasındaki ismin Moussa Dembele olduğu ileri sürüldü.

Fanatik'in haberine göre, Galatasaray'da listenin ilk sırasında Moussa Dembele transferi bulunuyor. Haberde Fransız futbolcunun menajeriyle İstanbul'da yapılan görüşmede mutabakat sağlayan Galatasaray'ın, bu hafta Fransa'ya çıkarma yapacağı belirtildi.

TİMUR, DEMBELE İÇİN FRANSA'YA GİDECEK

Transferden sorumlu Erden Timur'un, Lyon yetkilileriyle bir araya gelerek Dembele transferine nokta koymayı hedeflediği aktarıldı.

Sarı-kırmızılıların bu hamle ile sezon sonunda mukavelesi bitecek olan 26 yaşındaki forveti, ocak ayında renklerine bağlamak istediği kaydedildi.

Galatasaray'a "Evet" diyen Moussa Dembele'nin bonservisini almak üzere Erden Timur'un, Fransa'ya gideceği ifade edilirken sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak istediği bir başka oyuncu Deniz Undav'ın transferi için temasların sürdüğü iddia edildi.