Galatasaraylı futbolcu Mathias Ross, sahaya çıkmak için gün sayıyor!
Sarı-kırmızılı taraftarın nasıl bir performans sergileyeceğini merakla beklediği 21 yaşındaki savunma oyuncusu, Galatasaray’ın kadrosunda bulunan bir diğer Danimarkalı stoper Victor Nelsson ile önemli benzerlikler taşıyor. Milliyet’in haberine göre Ross, oyun tarzı, fizik özellikleri, disiplini ve tekniğiyle vatandaşı Victor Nelsson’un adeta bir kopyası gibi.
1.90’lık boyuyla hava toplarında etkili bir isim olan Ross, aynı zamanda yere sağlam basıyor. Rakipleriyle ikili mücadelelere girmekten çekinmezken, fizik olarak ayakta kalmayı da başarıyor. Uzun boyuna göre değerlendirildiğinde iyi olarak nitelendirilebilecek bir tekniği var. Kolay paslar yapmayı tercih ederken, topu oyuna iyi sokabilmesi, geriden takım ataklarının başlatılması konusunda formasını giydiği takıma ofansif anlamda katkı sağlıyor.
Ross futbolculuğunu erken olgunlaştırmış bir isim olarak dikkat çekiyor. Sahada sorumluluk almaktan kaçınmayan yanıyla liderlik özellikleri sergiliyor. Genç yaşına karşın Aalborg takımında 104 maça çıkması bunun önemli göstergelerinden. Bu maçlarda altı gol kaydeden oyuncu ender de olsa ileri çıkıp, skor katkısı yapmaya çalışmaktan da kaçınmıyor.
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