Galatasaraylı futbolcu Mathias Ross, sahaya çıkmak için gün sayıyor!

Sarı-kırmızılı taraftarın nasıl bir performans sergileyeceğini merakla beklediği 21 yaşındaki savunma oyuncusu, Galatasaray’ın kadrosunda bulunan bir diğer Danimarkalı stoper Victor Nelsson ile önemli benzerlikler taşıyor. Milliyet’in haberine göre Ross, oyun tarzı, fizik özellikleri, disiplini ve tekniğiyle vatandaşı Victor Nelsson’un adeta bir kopyası gibi.