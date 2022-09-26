Sofiane Feghouli, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti

26 Eylül 2022 Pazartesi, 10:40

Bu sezon birçok önemli transfere imza atan Galatasaray, maddi yükünü de olumlu yönde azaltırken eski futbolcusu Sofiane Feghouli'den kötü bir haber geldi. Cezayirli futbolcu, kendisine Türkiye ve Avrupa'da takım bulamayan Feghouli, sarı-kırmızılı kulübü şikayet etti.

Sabah'ın haberine göre, yıldız futbolcu, FIFA'dan toplam 1.6 milyon Euro(28.5 milyon TL) talep etti.

EV KİRASINI İSTEDİ



Cezayirli futbolcunun 5 sezonluk Galatasaray 31 Mayıs'ta sona ermişti.

Burak Elmas döneminde sözleşmesi biten Cezayirli oyuncu; birikmiş alacağı, maç başı prim ve bonusları ile ev kirasını içeren kalemler için Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet ederken, dava dosyasına gecikmeden dolayı yüzde 10 faiz de işletti.

Feghouli, Galatasaray'a 2017 yılında transfer oldu. Tecrübeli isim Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 138 maça çıktı.



