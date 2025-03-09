Getafe - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Getafe - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Atletico Madrid, İspanya La Liga'nın 27. haftasında deplasmanda Getafe ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

Haber Merkezi
09 Mart 2025 Pazar, 10:37
Getafe - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İspanya La Liga'da 27. hafta heyecanı yaşanıyor.

Getafe - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, deplasmanda Pepe Bordalas'ın ekibi Getafe ile karşılaşacak.

Getafe - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

GETAFE - ATLETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Coliseum Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

Getafe - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

GETAFE - ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Guillermo Cuadra'nın yöneteceği karşılaşma S Sport'tan naklen yayımlanacak.

atletico madrid GETAFE la liga

En Çok Okunan Haberler