Getafe - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Atletico Madrid, İspanya La Liga'nın 27. haftasında deplasmanda Getafe ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.
İspanya La Liga'da 27. hafta heyecanı yaşanıyor.
Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, deplasmanda Pepe Bordalas'ın ekibi Getafe ile karşılaşacak.
GETAFE - ATLETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?
Coliseum Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.
GETAFE - ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Guillermo Cuadra'nın yöneteceği karşılaşma S Sport'tan naklen yayımlanacak.
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