Getafe - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Barcelona, İspanya La Liga'nın 20. haftasında deplasmanda Getafe karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 23:00'te başlayacak.
İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor.
Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, deplasmanda Pepe Bordalas'ın ekibi Getafe ile karşı karşıya gelecek.
GETAFE - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?
Coliseum Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
GETAFE - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Gonzalez Fuertas'ın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
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