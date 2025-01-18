Getafe - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Getafe - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Barcelona, İspanya La Liga'nın 20. haftasında deplasmanda Getafe karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
18 Ocak 2025 Cumartesi, 12:53
Getafe - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor.

Getafe - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, deplasmanda Pepe Bordalas'ın ekibi Getafe ile karşı karşıya gelecek.

Getafe - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GETAFE - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Coliseum Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Getafe - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GETAFE - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Gonzalez Fuertas'ın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

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