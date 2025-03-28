Gil Vicente - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, Portekiz Premier Ligi'nin 24. hafta erteleme maçında deplasmanda Gil Vicente ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:15'te başlayacak.
Portekiz Premier Ligi'nde heyecan sürüyor.
Bruno Lage yönetimindeki Benfica, deplasmanda Cesar Peixoto'nun ekibi Gil Vicente ile karşılaşacak.
GİL VİCENTE - BENFİCA MAÇI SAAT KAÇTA?
Barcelos Şehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:15'te başlayacak.
GİL VİCENTE - BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?
Portekizli hakem Miguel Nogueira'nın yöneteceği karşılaşma S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.
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