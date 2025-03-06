Barcelona 10 kişiyle Benfica'yı devirdi!
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica sahasında 10 kişi kalan Barcelona'ya 1-0 mağlup oldu.
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Portekiz ekibi Benfica ile İspanyol devi Barcelona karşılaştı. Mücadelede 10 kişi kalan Barcelona, maçı 1-0 kazanmayı başardı.
Barcelona'ya deplasmanda galibiyeti getiren golü 61. dakikada Raphinha kaydetti. 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, bu sezon 9. Şampiyonlar Ligi maçında, 9. golünü attı. Rapinha, İspanya Ligi'nde ise 26 maçta 13 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.
Katalan ekibinde defans oyuncusu Pau Cubarsi, 22. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Barcelona maçı uzun süre eksik götürmesine rağmen galibiyete ulaşmayı başardı.
Barcelona'nın futbol bırakmasının ardından Ekim ayında yeniden sahalara döndürdüğü 34 yaşındaki Wojciech Szczesny, 70 dakika 10 kişi oynayan takımını, 8 kurtarışla galibiyete taşıyan isimlerden biri oldu.
ORKUN KÖKÇÜ VE KEREM AKTÜRKOĞLU İLK 11'DE
Benfica'da milli futbolcularımızdan Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu maça ilk 11'de başladı. Orkun Köçü, 84. dakikada yerini Renao Sanches'e bıraktı. Kerem ise 90 dakika sahada kaldı.
İlk maçı kaybeden Benfica, 11 Mart Salı günü Barcelona ile İspanya'da karşılaşacak.
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