Orkun Kökçü attı, Benfica zirve takibini sürdürdü!

Portekiz Ligi'nde Benfica, sahasında Nacional'i 3-0 mağlup ederek üst üste beşinci galibiyetini aldı. Benfica'da Orkun Kökçü takımının ikinci golünü kaydetti.

Orkun Kökçü attı, Benfica zirve takibini sürdürdü!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.03.2025 - 00:07

Benfica, Portekiz Ligi'nin 25. haftasında sahasında Nacional'i ağırladı.

Ligde oynadığı son 5 maçı da kazanan Benfica, 3 puanı alıp zirve takibini sürdürdü.

Benfica'da Orkun Kökçü maça ilk 11'de, Kerem Aktürkoğlu ise yedekler arasında maça başladı.

2. GOL ORKUN'DAN

Benfica'nın ilk golünü Zeki Amdouni kaydederken ikinci golde penaltıdan ağları Orkun Kökçü ağları havalandırdı.

Maçın 90+2. dakikasında ise penaltıdan Vangelis Pavlidis'in kaydettiği gol skoru belirledi.

Ev sahibi ekipte Kerem Aktürkoğlu, 68. dakikada oyuna dahil oldu.

Benfica bu sonuçla puanını 54 yaptı.


Etiketler: #Benfica #Nacional #portekiz ligi

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