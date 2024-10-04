Giovanni van Bronckhorst'tan taraftara sitem: 'Öyle düşünen varsa stada gelmesin'
Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Frankfurt yenilgisi sonrasında açıklamalarda bulundu.
UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş ikinci maçında Alman ekibi Frankfurt’u konuk etti. Mücadele 3-1 Frankfurt lehine sona erdi.
Maçın ardından Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst mücadeleyi değerlendirdi.
'KALECİ KARİYERİNİN GÜNÜNÜ YAŞADI'
Beşiktaş teknik direktörü maçın ardından, "Garip hislere sahibim. İyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Maçı domine ettiğimiz anlar oldu. 3-1'lik yenilgiyi hak ettiğimizi düşünmüyorum. Bulduğumuz fırsatları gole çevirmemiz gerektiği konusunda bize ders oldu. Kaleci bugün kariyerinin gecesini yaşadı. Bu maç oyuncularım hakkında şikayet edemem. Her şeyimizi verdik" dedi.
"ANLAMIYORUM"
Giovanni van Bronckhorst sözlerinin devamında, "Evimizde oynuyoruz ve desteğe ihtiyacımız vardı. İlk yarıdaki oyunumuz belki de bu sezonki en iyi oyunumuzdu. Sonuçtan ayrı olarak bu maçta bazı oyuncularım ıslıklandı. Böyle bir maçtan sonra oyuncularım neden ıslıklandı anlamıyorum. Daha önce hiçbir takımımda bunu yaşamadım. Böyle bir maç çıkardıktan sonra bazı oyuncularım neden ıslıklandı, cidden anlamıyorum. Statta bugün bizim en iyi performansımızı vermediğinizi düşünen, oyuncularımızın en iyi performansı vermediğini düşünen varsa tekrar da stada gelmesin" ifadelerini kullandı.
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