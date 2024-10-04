Giovanni van Bronckhorst'tan taraftara sitem: 'Öyle düşünen varsa stada gelmesin'

"ANLAMIYORUM"

Giovanni van Bronckhorst sözlerinin devamında, "Evimizde oynuyoruz ve desteğe ihtiyacımız vardı. İlk yarıdaki oyunumuz belki de bu sezonki en iyi oyunumuzdu. Sonuçtan ayrı olarak bu maçta bazı oyuncularım ıslıklandı. Böyle bir maçtan sonra oyuncularım neden ıslıklandı anlamıyorum. Daha önce hiçbir takımımda bunu yaşamadım. Böyle bir maç çıkardıktan sonra bazı oyuncularım neden ıslıklandı, cidden anlamıyorum. Statta bugün bizim en iyi performansımızı vermediğinizi düşünen, oyuncularımızın en iyi performansı vermediğini düşünen varsa tekrar da stada gelmesin" ifadelerini kullandı.