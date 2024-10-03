Beşiktaş'a deplasman yasağı: Siyah-beyazlı kulüpten açıklama!

Yayınlanma: 03.10.2024 - 12:10

Güncelleme: 03.10.2024 - 17:03

Beşiktaş taraftarları, 24 Ekim'de deplasmanda Lyon'a karşı oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi maçına gitmekten men edildi.

NTV Spor'un Fransız basınından aktardığına göre; Groupama Stadı'ndaki müsabakada siyah-beyazlı taraftarlar bulunmayacak. Fransa'daki Ulusal Holiganizmle Mücadele Birimi tarafından çok yüksek riskli olarak sınıfladırılan Lyon - Beşiktaş maçı için Rhone ili valiliğince bir kararname yayımlandı.

7 YIL ÖNCEKİ OLAYLI MAÇ

Kararnamede, Beşiktaşlı taraftarların maç gününde Lyon şehir merkezinde, tren istasyonlarında, havalimanlarında, stadyum ve çevresinde bulunmalarının yasak olduğu belirtildi.

2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde oynanan Lyon - Beşiktaş maçı öncesinde taraftarlar arasında olaylar çıkmış ve karşılaşma 45 dakika gecikmeyle başlamıştı. UEFA, iki takımın da 2 yıl içinde benzer olayların tekrar edilmesi durumunda 1 yıl Avrupa kupalarından men edileceğini açıklamıştı.

BEŞİKTAŞ'TAN UEFA'YA BAŞVURU

Öte yandan Beşiktaş bir açıklama yaparak siyah-beyazlı taraftarların stadyumda yer alabilmesi için UEFA nezdinde girişimlere başlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımımızla Olympique Lyon arasında 24 Ekim Perşembe günü OL Stadyumu’nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi müsabakası ile ilgili olarak, Lyon Valisi tarafından alınan karar doğrultusunda taraftarlarımızın stadyuma ve Lyon kentine alınmayacağını öğrenmiş bulunmaktayız.

Taraftarlarımızın stadyumda yer alarak takımımıza destek olabilmeleri için Lyon Valiliği ve UEFA nezdinde girişimlere başlanmış olduğunu taraftarlarımızın bilgisine sunarız."