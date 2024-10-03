Eintracht Frankfurt maçı öncesi... Beşiktaş'ta flaş sakatlık!

Yayınlanma: 03.10.2024 - 21:29

Güncelleme: 03.10.2024 - 21:29

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Eintracht Frankfurt'u konuk ediyor. Bu karşılaşmada siyah-beyazlıların kalesini Ersin Destanoğlu korurken, Mert Günok'un neden ilk 11'de yer almadığı açıklandı.

MERT GÜNOK SAKATLANDI

TRT Spor'un haberine göre, Mert Günok omuzundaki sakatlık nedeniye karşılaşma kadrosunda yer almadı. Siyah-beyazlılarda bu nedenle Ersin Destanoğlu karşılaşmaya ilk 11'de başlayacak.