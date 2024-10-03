Eintracht Frankfurt maçı öncesi... Beşiktaş'ta flaş sakatlık!

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş, sahasında Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak. Siyah-beyazlıların kalesinde sakatlık nedeniyle mecburi bir değişiklik yaşandı.

Eintracht Frankfurt maçı öncesi... Beşiktaş'ta flaş sakatlık!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.10.2024 - 21:29

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Eintracht Frankfurt'u konuk ediyor. Bu karşılaşmada siyah-beyazlıların kalesini Ersin Destanoğlu korurken, Mert Günok'un neden ilk 11'de yer almadığı açıklandı.

MERT GÜNOK SAKATLANDI

TRT Spor'un haberine göre, Mert Günok omuzundaki sakatlık nedeniye karşılaşma kadrosunda yer almadı. Siyah-beyazlılarda bu nedenle Ersin Destanoğlu karşılaşmaya ilk 11'de başlayacak.


Etiketler: #mert günok #beşiktaş #eintracht frankfurt

İlgili Haberler

Beşiktaş'tan Süper Kupa açıklaması: 'Güzel başladı ama...'

Beşiktaş'tan Süper Kupa açıklaması: 'Güzel başladı ama...'
Beşiktaş'a deplasman yasağı: Siyah-beyazlı kulüpten açıklama!

Beşiktaş'a deplasman yasağı: Siyah-beyazlı kulüpten açıklama!
CANLI YAYIN: Beşiktaş - Eintracht Frankfurt CANLI ANLATIM - 2024/2025 Sezonu UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftası

CANLI YAYIN: Beşiktaş - Eintracht Frankfurt CANLI ANLATIM - 2024/2025 Sezonu UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftası
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler