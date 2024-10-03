Eintracht Frankfurt maçı öncesi... Beşiktaş'ta flaş sakatlık!
UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş, sahasında Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak. Siyah-beyazlıların kalesinde sakatlık nedeniyle mecburi bir değişiklik yaşandı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Eintracht Frankfurt'u konuk ediyor. Bu karşılaşmada siyah-beyazlıların kalesini Ersin Destanoğlu korurken, Mert Günok'un neden ilk 11'de yer almadığı açıklandı.
MERT GÜNOK SAKATLANDI
TRT Spor'un haberine göre, Mert Günok omuzundaki sakatlık nedeniye karşılaşma kadrosunda yer almadı. Siyah-beyazlılarda bu nedenle Ersin Destanoğlu karşılaşmaya ilk 11'de başlayacak.
Etiketler: #mert günok #beşiktaş #eintracht frankfurt
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