Hasan Kabze'den Mesut Özil, Arda Turan ve Fatih Terim yorumu! 'Hak etmedi'

"ARDA TURAN BÖYLE BİR ŞEY HAK ETMEDİ"

Galatasaray'da Arda Turan'ın ayrılık sürecini eleştiren Hasan Kabze, "Son maçta niye oynatılmadığı hakkında çok fazla bilgi sahibi değilim. Bu hocadan dolayı da olabilir yönetim tarafından da olabilir. Arda Turan bence böyle bir şey hak etmedi. Ben birlikte de oynadım Galatasaray takımında altyapıdan çıktığı dönemlerde de biz vardık orda. Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu en önemli yeteneklerden, en önemli başarılara sahip olan bir oyuncumuz, bir gururumuz. Aslında baktığımız zaman öyle kimse Atletico Madrid’i, Barcelona’yı hak etmeyerek gitmedi. Arda Turan’ın gittiği zamanki oynadığı oyuncuların kimse yanına yaklaşamazken Arda onların takım arkadaşı oldu. O yüzden bence çok gurur duyulması gereken oyuncu Arda. Tam bir Galatasaray aşığı. Arda’nın bu şekilde ayrılması benim için üzücü bir durum olurdu. Hani futbolu bıraktıktan sonra yeni bir jübile yapılabilir mi Arda Turan ne kadar kabul eder onu bilemem. Ama keşke bir sene daha oynasa bir yerde. Ben isterim hani böyle kafası dağılsın sonra güzel bitirsin kafasında" açıklamasını yaptı.