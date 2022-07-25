Hasan Kabze'den Mesut Özil, Arda Turan ve Fatih Terim yorumu! 'Hak etmedi'
"TORRENT'İN GELMESİ İYİ BİR TERCİH DEĞİLDİ"
Hasan Kabze, Fatih Terim’in gidişi ve ardından Domenec Torrent’in gelmesi ile alakalı yorumlarda bulunurken Okan Buruk ile ilgili de konuştu. Hasan Kabze, Galatasaray gündemine dair, "Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesi Galatasaray. Her zaman için iyi yönetilmeyi hak eden bir kulüp ve iyi yönetilmesi için herkesin çok daha fazla çaba sarf etmesi gereken bir yer. Dolayısıyla tabi ayrılıklar her yerde var yani bu en büyük teknik direktöründe de var normal.
Yeni başlayan teknik direktörde de oluyor ayrılıklar. Tabi ki Fatih hocanın Galatasaray'a katkıları asla tartışılmaz. Bundan sonra yapacağı katkılar da tabi ki tartışılmaz ama ondan sonraki dönemde gelen teknik direktörün benim kanaatim Galatasaray'a yakıştığını düşünmüyorum. O kadar kolay değil Galatasaray teknik direktörlüğünü yapabilmek. O yüzden bence yanlış bir tercihti"
"ARDA TURAN BÖYLE BİR ŞEY HAK ETMEDİ"
Galatasaray'da Arda Turan'ın ayrılık sürecini eleştiren Hasan Kabze, "Son maçta niye oynatılmadığı hakkında çok fazla bilgi sahibi değilim. Bu hocadan dolayı da olabilir yönetim tarafından da olabilir. Arda Turan bence böyle bir şey hak etmedi. Ben birlikte de oynadım Galatasaray takımında altyapıdan çıktığı dönemlerde de biz vardık orda. Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu en önemli yeteneklerden, en önemli başarılara sahip olan bir oyuncumuz, bir gururumuz. Aslında baktığımız zaman öyle kimse Atletico Madrid’i, Barcelona’yı hak etmeyerek gitmedi. Arda Turan’ın gittiği zamanki oynadığı oyuncuların kimse yanına yaklaşamazken Arda onların takım arkadaşı oldu. O yüzden bence çok gurur duyulması gereken oyuncu Arda. Tam bir Galatasaray aşığı. Arda’nın bu şekilde ayrılması benim için üzücü bir durum olurdu. Hani futbolu bıraktıktan sonra yeni bir jübile yapılabilir mi Arda Turan ne kadar kabul eder onu bilemem. Ama keşke bir sene daha oynasa bir yerde. Ben isterim hani böyle kafası dağılsın sonra güzel bitirsin kafasında" açıklamasını yaptı.
Hasan Kabze, Fenerbahçe’den Başakşehir’e transfer olan Mesut Özil ile ilgili düşüncelerini şu şekilde aktardı:
"Mesut Fenerbahçe'de daha başarılı olabilir miydi bence tabi ki de olurdu. Bence kalması gerekiyor muydu onun futbol anlayışına göre hocayla birlikte aynı fikirde olması gerekiyordu o yüzden olmadı bence. Yönetim çok büyük set ördü önüne. Koskoca dünya yıldızı bir oyuncudan bahsediyoruz. Almanya Milli Takımı'nda neler yaptı yani ondan bahsediyoruz."
Video Haberler
- Dolar/TL haftaya yeni zirveyle başladı
- Kapkaççıyı 'pet şişeyle' durdurmaya çalıştı
- CHP'li Karaca: Herkesin çözüm adresi Kılıçdaroğlu olmuş
- Japonya’da Sakurajima Yanardağı’nda patlama
- Muğla'da orman yangını!
- Binali Yıldırım yine türkü söyledi
- 128 milyar dolar ne oldu, kimlere gitti?
- İşçi servisi alev alev yandı
- Evinin banyosunda ölü bulundu
- California’da orman yangını
En Çok Okunan Haberler
-
- Cem Yılmaz ölümden döndü!
- 'Hiç mi kıskanmıyorsun lan?'
- Kaftancıoğlu'ndan Zengin'e çağrı
- Cumhur İttifakı'na kötü haber!
- AKP'nin planını açıkladı: 'Yağma başladı...'
- 'Sana bu twiti gönderen Fahrettin iyi bilir ki...'
- Festivale 'alkol' iptali
- Covid-19'un yeni belirtisi ortaya çıktı!
- LGS tercih sonuçları açıklandı mı?
- 'Hesap soracağız'