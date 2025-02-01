Heidenheim - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Borussia Dortmund, Almanya Bundesliga'nın 20. haftasında deplasmanda Heidenheim ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.
Bundesliga'da 20. hafta heyecanı yaşanıyor.
Mike Tullberg yönetimindeki Borussia Dortmund, deplasmanda Frank Schmidt'in ekibi Heidenheim ile karşılaşacak.
HEİDENHEİM - BORUSSİA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?
Voith Arena'da oynanacak mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.
HEİDENHEİM - BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Frank Willenborg'un yöneteceği karşılaşma beIN Connect'ten naklen yayımlanacak.
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