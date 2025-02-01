Heidenheim - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Heidenheim - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Borussia Dortmund, Almanya Bundesliga'nın 20. haftasında deplasmanda Heidenheim ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
01 Şubat 2025 Cumartesi, 12:25
Heidenheim - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bundesliga'da 20. hafta heyecanı yaşanıyor.

Heidenheim - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Mike Tullberg yönetimindeki Borussia Dortmund, deplasmanda Frank Schmidt'in ekibi Heidenheim ile karşılaşacak.

Heidenheim - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

HEİDENHEİM - BORUSSİA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?

Voith Arena'da oynanacak mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.

Heidenheim - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

HEİDENHEİM - BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Frank Willenborg'un yöneteceği karşılaşma beIN Connect'ten naklen yayımlanacak.

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