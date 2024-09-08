Hırvatistan - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Hırvatistan, UEFA Uluslar A Ligi Grup 1'in 2. maçında sahasında Polonya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 21.45'te başlayacak.
UEFA Uluslar Ligi heyecanı devam ediyor.
Zlatko Dalic yönetimindeki Hırvatistan, sahasında Michal Probierz'in ekibi Polonya ile karşı karşıya gelecek.
HIRVATİSTAN - POLONYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Opus Arena'da oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak.
HIRVATİSTAN - POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Francois Letexier'in yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan şifreli bir şekilde yayımlanacak.
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