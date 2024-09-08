Hırvatistan - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Hırvatistan - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Hırvatistan, UEFA Uluslar A Ligi Grup 1'in 2. maçında sahasında Polonya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 21.45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
08 Eylül 2024 Pazar, 10:44
Hırvatistan - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi heyecanı devam ediyor.

Hırvatistan - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Zlatko Dalic yönetimindeki Hırvatistan, sahasında Michal Probierz'in ekibi Polonya ile karşı karşıya gelecek.

Hırvatistan - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

HIRVATİSTAN - POLONYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Opus Arena'da oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak.

Hırvatistan - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

HIRVATİSTAN - POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Francois Letexier'in yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan şifreli bir şekilde yayımlanacak.

Hırvatistan polonya UEFA Uluslar A Ligi

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