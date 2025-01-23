Hoffenheim - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hoffenheim - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tottenham, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda Hoffenheim ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
23 Ocak 2025 Perşembe, 12:16
Hoffenheim - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta heyecanı yaşanıyor.

Hoffenheim - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham, deplasmanda Christian Ilzer'in ekibi Hoffenheim ile karşılaşacak.

Hoffenheim - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

HOFFENHEIM - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

PreZero Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20:45'te başlayacak.

Hoffenheim - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

HOFFENHEIM - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Danimarkalı hakem Morten Krogh'un yöneteceği karşılaşma tabii spor 2 kanalından naklen yayımlanacak.

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