Hoffenheim - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Tottenham, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda Hoffenheim ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:45'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta heyecanı yaşanıyor.
Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham, deplasmanda Christian Ilzer'in ekibi Hoffenheim ile karşılaşacak.
HOFFENHEIM - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?
PreZero Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20:45'te başlayacak.
HOFFENHEIM - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?
Danimarkalı hakem Morten Krogh'un yöneteceği karşılaşma tabii spor 2 kanalından naklen yayımlanacak.
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