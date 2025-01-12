Tottenham, 5. Lig ekibini uzatmalarda eledi!

İngiltere FA Cup 3. Tur maçında Tottenham, normal süresi 0-0 biten maçın uzatmalarında 5. Lig ekibi Tamworth'u 3-0 yenerek tur atladı.

Tottenham, 5. Lig ekibini uzatmalarda eledi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.01.2025 - 18:28

İngiltere FA Cup 3. Tur maçında Ange Postecoglu'nun ekibi Tottenham, normal süresi 0-0 biten maçın uzatmalarında Andy Peaks'in yönetimindeki 5. Lig ekibi Tamworth'u 3-0 yenerek tur atladı.

Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 101. dakikada Nathan Tshikuna kendi kalesine, 107. dakikada Dejan Kulusevski ve 118. dakikada Brennan Johnson kaydetti.

Tottenham'ın bir 5. Lig ekibine karşı maçı uzatmalara götürmesi, taraftarları tarafından büyük eleştiri ile karşılandı.

Bu sonuçla birlikte Tottenham adını üst tura yazdırırken, Tamworth kupaya veda etti.


Etiketler: #Tamworth #tottenham #İngiltere FA Cup

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